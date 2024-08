Pedro Guilherme, do Flamengo, exibe cliques inéditos das filhas gêmeas

Pedro Guilherme, jogador do Flamengo, encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos das filhas gêmeas Isabela e Antônia

Pedro Guilherme, jogador do Flamengo, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques inéditos com as filhas recém-nascidas, Isabela e Antônia. As gêmeas, frutos de seu casamento com a psicóloga Fernanda Nogueira, nasceram no último dia 12.

No feed do Instagram, o atacante postou três fotos: na primeira imagem ele aparece ao lado da esposa e com as bebês deitadas em seu colo. Depois, ele mostrou Isabela e Antônia usando uma roupa vermelha com o escudo do Flamengo, além de uma tiara de laço preto e vermelho. "Muito amor e Mengão envolvido", se derreteu o papai.

Os fãs ficaram encantados com os cliques e encheram o post de elogios. "Bençãos na vida de vocês!", desejou o ex-jogador de vôlei Nalbert. "Eu não tava preparada para a foto 2 e 3", confessou uma seguidora. "As rubro-negras mais lindas desse mundo", escreveu outra. "Ahh que fofura, meu Deus", falou uma fã. "A família perfeita", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Pedro Guilherme se casa com Fernanda Nogueira

Em março do ano passado, Pedro Guilherme e Fernanda Nogueira se casaram em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro. A celebração discreta contou com a presença de poucos amigos e familiares.

Para a ocasião, a noiva usou um vestido branco justo e com decote de ombro a ombro. Por sua vez, o noivo escolheu um terno azul clássico. As fotos da união foram divulgadas pelos convidados nas redes sociais e compartilhadas pelo fã-clube do atleta.

Vale lembrar que Pedro Guilherme fez o pedido de casamento no final de 2022, quando foi anunciado como jogador da seleção brasileira de futebol. Logo após o seu nome ser dito por Tite na convocação oficial, o rapaz se ajoelhou na frente da amada e fez o pedido de casamento. Confira as fotos do casamento!