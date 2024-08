Influencer Lulu já é irmã mais velha! Conheça o bebê

Os pais da influencer Lulu, menina que é destaque nas redes sociais, anunciaram o nascimento do segundo filho, João Vicente

A pequena influencer Lulu, que é a menina que se destaca na internet, já é irmã mais velha! Os pais dela, Maju Mendonça e Arthur Luís, anunciaram o nascimento do filho caçula, José Vicente, na última quarta-feira, 31.

Nas redes sociais, eles compartilharam as fotos feitas logo após o nascimento do bebê e também como foi o encontro de Lulu com José ainda na maternidade. "Os filhos são uma herança de Deus! Seja bem-vindo, José Vicente, meu filho! Como é bom ter você em nossas vidas. Te amamos de todo o nosso coração, com amor leal. Que Deus te abençoe!", escreveram na legenda.

Nos comentários do post, vários famosos celebraram a novidade na família de influencers. "Bem vindo, príncipe!!!", disse a apresentadora Nadja Haddad. "Vivaaaa! Parabéns família querida", escreveu a humorista Dani Calabresa. "Que emoção esse momento!", comentou a dançarina Sheila Mello. "Deus abençoe seu puerpério e esse menino lindo!", disse Viih Tube.

A gravidez da influencer Bruna Biancardi

A influenciadora digital Bruna Biancardi contou com a ajuda de suas amigas para responder perguntas dos internautas nas redes socais. Elas se depararam com uma pessoa perguntando se Biancardi engravidou ‘de propósito’ de Neymar Jr para ter Mavie, filha deles, e as amigas defenderam a influencer.

As amigas de Bruna garantiram que a gravidez de Mavie foi planejada. “A Mavie foi planejada por vocês. Inclusive, era um sonho do Davi. Ele pediu uma irmã. Então, se foi planejado, não foi ‘de propósito’”, disse uma amiga. E outra colega completou: “Ela passou por médicos, foi algo que os dois conversaram”. Por sua vez, Biancardi completou: “Parei de tomar remédio”.

Em outra pergunta, um internauta quis saber se Bruna tem preenchimento labial e as amigas negaram. “Estou até querendo que ela coloque um pouquinho para desenhar”, afirmou uma amiga. E a outra completou: “Ela tem esse beiço maravilhoso mesmo, aceitem”.