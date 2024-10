Filha caçula de Neymar Jr ganha seu primeiro passaporte com três meses de vida

Pronta para viajar com o papai? Helena, filha de Neymar Jr com Amanda Kimberlly, recebe seu primeiro passaporte com apenas três meses de vida

Recentemente, a filha caçula de Neymar Jr, Helena, conquistou seu primeiro passaporte com apenas três meses de vida. Fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly, a pequena está pronta para viajar. A novidade foi compartilhada por uma amiga da influenciadora digital, que publicou cliques fofíssimos da menina com o documento.

Em seu perfil no Instagram, Nat Carvalho, amiga próxima de Amanda Kimberlly, compartilhou que visitou a sobrinha de consideração. Durante a visita, ela registrou alguns cliques da pequena segurando uma mini bolsa rosa com seu passaporte dentro, enquanto sorria. Na legenda da publicação, ela se derreteu pelo carisma da menina.

“Gente! A cara, o documento, a bolsa, tudo nela. Dona Helena já está apta para viagens com a tia (de preferência internacionais). Vocês têm noção disso?”, Nat escreveu. “Deixa que eu levo na minha bolsinha titia. Eu passo mal!”, ela brincou em outro registro em que a pequena aparece segurando o passaporte em sua mini bolsa.

Em pouco tempo, os registros repercutiram nas redes sociais, gerando especulações entre os seguidores sobre a possibilidade de a menina estar se preparando para visitar o pai: “Quero muito ver vídeo da Mavie conhecendo a irmãzinha”, disse uma seguidora. “Traduzindo: vocês foram com Mavie, já podem me levar também”; disse outra.

Vale lembrar que atualmente, Neymar Jr mora na Arábia Saudita, ao lado de sua namorada, Bruna Biancardi, e da filha, Mavie, que acaba de completar um ano de vida e ganhou uma celebração luxuosa em um resort por lá. É importante lembrar que o jogador de futebol está no país por conta de seu trabalho no clube saudita Al Hilal.

Como será a segunda festa da filha de Neymar Jr?

No último final de semana, Bruna Biancardi e Neymar Jr celebraram o primeiro ano de vida da filha, Mavie, com uma comemoração luxuosa e intimista em um resort na Arábia Saudita. Agora, a influenciadora digital e o jogador de futebol estão organizando uma segunda festa para a herdeira no Brasil e os detalhes começaram a ser revelados.

No próximo mês, Neymar, Bruna e Mavie devem desembarcar na terra natal para uma nova celebração. Embora ainda mantenham mistério sobre os detalhes da festinha da herdeira, já revelaram que escolheram o tema. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou que a decisão foi tomada há algum tempo e deu um spoiler com uma foto da bebê em um ensaio.