Mel Lisboa relembra susto no parto do filho: 'Nasceu aparentemente morto'

Mel Lisboa relembra gestações de risco e compartilha susto ao descobrir que seu primeiro filho nasceu 'aparentemente morto'

Recentemente, Mel Lisboa compartilhou um relato angustiante sobre o parto de seu primeiro filho, Bernardo, fruto de seu relacionamento com o músico Felipe Roseno. A atriz relembrou as gestações de risco que enfrentou no passado e contou o grande susto que teve ao descobrir que seu primogênito nasceu 'aparentemente morto'.

Hoje com 15 anos e sem nenhuma sequela, Bernardo deu um grande susto em sua mãe ao chegar ao mundo: "As minhas duas gravidezes foram desejadas, mas a primeira foi um certo susto porque apesar de eu e o pai dos meus filhos estarmos muito apaixonados, nos conhecíamos havia pouco tempo” Mel contou à coluna Universa, do UOL.

“A gente queria muito que acontecesse, mas não achávamos que seria tão rápido”, disse Mel, que relembrou das dificuldades no parto: “Não sinto que tive tantas questões na gravidez, mas o mais complicado foi no parto do Bernardo. Estava com contrações havia muito tempo e quando finalmente dilatou, começou o expulsivo”, disse a artista.

“Mas ele se enrolou várias vezes no cordão, sem que percebêssemos, e travou no canal. Tivemos que partir para uma cesárea de emergência. Quando ele nasceu, ganhou a nota Apgar 2 — estava aparentemente morto. Mas respondeu rápido aos estímulos e, por ser muito saudável, ficou bem logo, sem sequelas”, ela detalhou o drama.

Após vivenciar algumas perdas gestacionais e enfrentar um diagnóstico de endometriose, Mel foi aconselhada a engravidar novamente: “Depois, tive uma gravidez ectópica e fiquei um pouco chateada. Queria muito ter outro filho. Tive que retirar a tuba e minha fertilidade caiu 50%. Além disso, descobri um princípio de endometriose”, explicou.

“Mas, mesmo com todos esses poréns, o médico sugeriu que eu tentasse engravidar logo. Funcionou: em pouco tempo eu estava grávida”, disse Mel, que também é mãe de uma menina, Clarice, e não deixou que as dificuldades a desanimassem. Após relembrar os sustos que enfrentou, a atriz fez um balanço geral sobre sua experiência na maternidade.

“Eu olho pra trás e penso que faria algumas coisas diferentes, mas procuro pensar que é o que eu podia fazer naquela época. Essas fases passam. Aí chega a adolescência, que é a fase em que eu estou com meus filhos, e vêm outros problemas. Penso que estar bem informada é a melhor forma de se proteger da vulnerabilidade”, Lisboa contou.

