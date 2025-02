Lorena Maria encanta ao mostrar o rostinho do filho recém-nascido

Noiva de MC Daniel, a influencer Lorena Maria dividiu um novo vídeo de Rás, primeiro filho do casal, em seus braços: 'Oi titias'

A influenciadora digital Lorena Maria está radiante desde a chegada de Rás, seu primeiro filho com MC Daniel! Nesta quinta-feira, 20, a noiva do cantor dividiu com o público um novo registro encantador do bebê.

Em suas redes sociais, Lorena compartilhou um vídeo com o pequeno nos braços, mostrando brevemente o rostinho do recém-nascido. Nas imagens, a influenciadora digital e empresária aparece ninando o herdeiro. "Oi titias", derreteu-se ela na legenda.

Na sequência, a companheira de MC Daniel fez uma declaração especial ao primogênito, que surgiu deitado de bruços em sua barriga. "Eu esperei uma centena de anos e eu esperaria mais um milhão por você…", escreveu Lorena Maria, mencionando um trecho da canção 'Sleeping At Last', de Turning Page.

Vale lembrar que o filho de MC Daniel e Lorena Maria nasceu na última segunda-feira, 17. O casal, no entanto, só anunciou a chegada do herdeiro na madrugada do dia seguinte, quando também revelaram que o bebê se chama Rás.

MC Daniel se pronuncia após ataques contra Lorena Maria

MC Daniel se pronunciou na noite de quarta-feira, 19, a respeito da onda de ataques que Lorena Maria tem recebido desde o nascimento de Rás, primeiro filho do casal. Os dois anunciaram a chegada do pequeno ao mundo na madrugada de terça-feira, 18.

Por meio de suas redes sociais, o ex-participante do quadro 'Dança dos Famosos', da TV Globo, saiu em defesa da noiva e a elogiou por decidir não retribuir as críticas de quem a ataca. Além disso, MC Daniel destacou que a influenciadora digital é alvo de comentários maldosos há quase um ano; confira detalhes!

