Lorena Maria revela como escolheu o nome do primeiro filho com MC Daniel

A influenciadora Lorena Maria falou sobre a escolha e importância do significado de Rás, nome de seu primeiro filho com MC Daniel

Lorena Maria está radiante com a chegada do primeiro filho com MC Daniel! A influenciadora digital e empresária deu à luz Rás na madrugada de terça-feira, 18, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

O nome do bebê dos famosos despertou curiosidade por ser bem diferente e pouco comum. Em entrevista ao portal LeoDias, Lorena falou um pouco sobre a escolha e ressaltou a importância do significado de Rás.

"Foi uma escolha interior assim, sabe. Eu pensei muito antes de escolher. Pensei no universo, que é uma coisa que eu gosto também, pensei nos meus ancestrais, pensei no Egito, que eu sou apaixonada, e cheguei no nome Rás. Estamos muito felizes pela escolha, é um nome muito forte e não podia ser diferente", declarou a noiva do cantor.

Logo após anunciarem ao público a chegada do herdeiro, MC Daniel e Lorena Maria, que só revelaram o nome do pequeno depois do nascimento, explicaram o significado da escolha: "RÁS significa ‘chefe’, ‘líder’, inspirado no imperador da Etiópia, Rás Tafári. Principal representante do movimento religioso Rastafári, ele se tornou o símbolo de libertação para população africana", escreveu o artista.

Vale lembrar que Lorena Maria e o filho receberam alta hospitalar ainda na noite de terça-feira, 18, e já estão em casa. O casal posou para fotos com o recém-nascido no colo na saída da maternidade.

Lorena Maria se declara para MC Daniel após parto do filho

Dia muito especial para MC Daniel e Lorena Maria! Na madrugada de terça-feira, 18, os dois anunciaram o nascimento de Rás, primeiro filho do casal. O pequeno chegou ao mundo em uma maternidade no Rio de Janeiro.

Em meio a emoção, Lorena Maria usou as redes sociais para se declarar ao noivo. Por meio das redes sociais, a mamãe de primeira viagem publicou duas imagens do casal na maternidade e agradeceu todo o apoio e cuidado que MC Daniel teve durante o trabalho de parto; confira detalhes!

