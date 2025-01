Leandra Leal divide nova foto encantadora com o filho caçula

A atriz Leandra Leal abriu um álbum de fotos em família e encantou ao mostrar um momento especial com o filho Damião, de 4 meses

A atriz Leandra Leal iniciou 2025 cercada de amor! Nesta quinta-feira, 2, a artista usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de sua noite de Réveillon tranquila em casa ao lado da família.

Nos cliques publicados por Leandra, ela aparece ao lado da mãe, a atriz Ângela Leal, e do marido, Guilherme Burgos. Entre as imagens selecionadas, a que mais se destacou foi um registro inédito da atriz com o filho caçula, Damião, de 4 meses de vida.

O pequeno, fruto de seu casamento com Guilherme, foi fotografado de costas no colo de Leandra Leal enquanto a artista o admirava carinhosamente. "E por aqui, viramos novo ano assim: cercados de tudo que importa. Feliz 2025 meus amores! Que seja um ano maravilhoso!", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que além do bebê, Leandra também é mãe de Júlia, de 10 anos, com Alexandre Youssef, seu ex-marido. Discreta em relação a sua vida pessoal, a atriz ainda não mostrou publicamente o rostinho do pequeno Damião.

Leandra Leal com o filho, Damião - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Leandra Leal se surpreende com atitude da filha mais velha

Recentemente, a atriz Leandra Leal contou que ficou surpresa ao ver um vídeo editado por sua filha mais velha, Júlia, de 10 anos. Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou que as duas entraram na trend da melancia enquanto a atriz estava grávida do caçula da família, Damião, que veio ao mundo em agosto.

No vídeo compartilhado, a atriz aparece comendo uma fatia da fruta e, em seguida, com a barriga de gravidez bem crescida. De acordo com Leandra, a primogênita, responsável pela criação do vídeo, não possui redes sociais, mas acaba ficando por dentro de assuntos do momento; confira detalhes!

Leia também: Leandra Leal é fotografada pelo marido e fala sobre 2024: 'Não foi fácil'