Grávida, namorada de Manoel Gomes mostra roupa do primeiro filho com o cantor

Namorada de Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul', Diva se encantou ao mostrar presente que o primeiro filho do casal ganhou

O cantor Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul', está cada vez mais perto de pegar no colo o primeiro filho! A influenciadora digital Diva Gomes, namorada do famoso, também não esconde o quanto está alegre com a chegada de mais um herdeiro.

Através de suas redes sociais, Diva compartilhou com o público que o bebê, que ainda está sendo gerado, ganhou um presente bastante especial. Esbanjando alegria, a companheira de Manoel Gomes contou que recebeu em sua casa uma roupinha fofíssima para completar o guarda-roupas do pequeno.

O menino, que se chamará Denny Manoel, foi presenteado por uma loja com um conjuntinho composto por uma calça, uma blusa de manga longa com estampa de animais, e um colete na cor verde militar. "Mandem mais, porque eu amei!", declarou Diva.

"Que mimo maravilhoso, podem mandar mais! Muito obrigada", completou a mamãe coruja, se derretendo com a roupinha do neném. Vale lembrar que além de Denny Manoel, Diva Gomes já é mãe de Matheus, de 25 anos, e Cinthia, de 18, frutos de seu antigo relacionamento.

Filho de Manoel Gomes ganha roupinha - Foto: Reprodução / Instagram

Ao lado de Manoel Gomes, a influenciadora anunciou publicamente o primeiro filho com o cantor em junho deste ano. Na ocasião, o artista revelou que seria papai ao mostrar um ultrassom divertido do bebê segurando uma caneta azul.

"Vou ser papai. Olha aqui, canetinha azul novo, coisa boa demais", declarou. Para complementar o anúncio, ele cantou o trecho de uma canção feita especialmente para o herdeiro: "É meu filho que vai nascer. Caneta azul mesmo vai crescer, coisa que Deus me deu, eu canto mesmo com todo prazer…".

Saiba de onde vem a fortuna de Manoel Gomes

O cantor Manoel Gomes, que faz sucesso com o hit Caneta Azul, surpreendeu seus fãs ao mostrar que se mudou para uma nova mansão. Ele se mudou para uma casa luxuosa em Alphaville, na Grande São Paulo, e abriu as portas do local para o canal PodPah no YouTube. Agora, que tal saber mais sobre o artista?

De acordo com o Jornal Extra, o dinheiro de Manoel Gomes vem dos investimentos que ele fez e também com campanhas publicitárias. Parte da renda dele fez da divulgação de publicidade em suas redes sociais, já que tem mais de 6 milhões de seguidores só no Instagram, e ele também tem uma empresa em seu nome; confira mais detalhes!