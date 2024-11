Grávida da primeira filha, Lexa encanta ao exibir barriguinha em momento com a amiga

Aos quatro meses de gestação, Lexa exibiu a barriguinha ao comparar com a de sua amiga, que está grávida de seis meses: "Diferença"

Nesta segunda-feira, 11, Lexa usou as redes sociais para exibir a barriguinha de quatro meses de gestação. À espera da primeira filha com o ator Ricardo Vianna, a cantora comparou o tamanho da barriga com o da amiga, grávida de seis meses.

"Vocês acham que minha barriga está grande? Olha aqui, Rafa, vira de lado, é mini perto da dela", disse ela nos Stories do Instagram. "4 meses e 6 meses. A diferença da barriga", escreveu na postagem, acrescentando um coração ao final da mensagem.

Vale lembrar que Lexa está grávida de Sofia, sua primeira filha, fruto do noivado com Ricardo Vianna, enquanto ele já é pai de Cecília, de 9 anos, de um relacionamento anterior.

Veja a comparação:

Na última sexta-feira, 08, a cantora Lexa publicou um vídeo rebatendo críticas que está sofrendo nas redes sociais. Ela tem compartilhado com os fãs detalhes de sua gestação, o que não tem agradado alguns seguidores.

A artista disse que foi chamada de "fresca". "Tô tão alinhada, meus chakras, hoje tentaram tirar minha graça, mas não vão conseguir. Tive a infelicidade de ler uns comentários e o povo: ’ah, como ela é fresca’. Então eu sou", disse a cantora.

Lexa disse que os seguidores estão duvidando de seus relatos. Ela pediu mais empatia e lembrou que cada gestação é única. "Teve gente que disse: ‘isso nunca aconteceu comigo, então é mentira’. Como pode? Mas, assim, eu tô bem, tô ótima, tô com Deus, tô com luz", afirmou ela.

Lexa relembra look do Natal passado e reforça superstição

Na tarde desta segunda-feira, 11, Lexa divertiu seus fãs ao relembrar a roupa que usou no Natal de 2023 e reforçar o mito de que as mulheres que usam looks na cor verde na data comemorativa inevitavelmente ficarão grávidas no ano seguinte.

Em seus stories, ela compartilhou registro da festa em sua casa no dia 24 de dezembro de 2023, em que aparece usando vestidinho na cor, mas em tom claro. "HAHAHAH! Vai preparando o seu look verde para o Natal, vai", disse ela. Confira a publicação!