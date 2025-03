Graciele Lacerda faz simpatia com a filha na fazenda: 'Funciona?'

Dá certo? Ao ver incômodo da filha, Graciele Lacerda faz simpatia e compartilha experiência com seus seguidores; veja o que ela fez

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou mais um momento de sua rotina com a filha, Clara Lacerda Camargo, na fazenda. Nesta sexta-feira, 07, a influenciadora digital postou um vídeo da bebê sendo segurada pelo pai e explicou o que ela tinha na testa.

A empresária então comentou que testou uma simpatia para tirar o soluço da menina. Graciele Lacerda explicou que pegou um pedaço de linha, enrolou e deixou na testa da herdeira para ver se ela ficava sem o incômodo.

"Gente, e essa simpatia aqui da antiga? Coloca uma linha pra parar de soluçar e aí funciona ou não funciona? Eu coloco, dá um tempinho e para. Eu não sei se é dela ou se é a linha mesmo", perguntou se alguém já testou ou se é apenas uma coincidência.

Ainda nas últimas horas, Graciele Lacerda encantou ao publicar um vídeo de Clara dando risada. A influenciadora ainda postou um momento de Zezé Di Camargo com sua filha caçula e a semelhança entre os dois chamou a atenção.

Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real", começou contextualizando e falou mais. Confira tudo aqui!