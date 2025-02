Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe': 'Julgada'

Após compartilhar que cuida da filha quase sozinha, Graciele Lacerda desabafa por receber críticas ironizando sua maternidade; veja o que aconteceu

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real", começou contextualizando.

A jornalista então desabafou sobre mostrar a realidade e ser criticada por isso: "A maioria das pessoas posta o bonito, o fácil, você olha você acha tudo perfeito, tudo bonitinho, não vê a real das coisas e isso acaba prejudicando outras pessoas que assistem, causando ansiedade, as pessoas ficam se comparando... Mas agora eu entendi, porque quando a gente é real, verdadeiro, quando a gente mostra mesmo, você é julgada, você é criticada".

"As pessoas querem ver o fake, que é o que a maioria faz aqui, faz tudo muito bonitinho e aí quando você quer dividir suas coisas, seus sentimentos, pra mim tudo isso é muito novo, muito mágico, eu poderia não ficar sozinha, mas eu abri mão pra ficar sozinha, pra eu ter esse tempo com a minha filha", contou sobre fazer questão de vivenciar cada momento com a bebê.

Graciele Lacerda falou sobre fazer questão de cuidar de Clara de perto: "Eu dou banho na minha filha desde que ela chegou em casa, sozinha, mas na hora de você encher a banheira tem que ter alguém pra olhar ela, então essa é a ajuda que eu pedi pro Mô [Zezé]... Eu tendo uma ajuda não quer dizer que eu vou deixar a pessoa pra fazer tudo, eu gosto de fazer tudo com a minha filha, eu tenho alguém pra me dar apoio, não pra fazer meu papel de mãe".

É bom lembrar que, no dia 25 de janeiro, a herdeira do casal completou seu primeiro mês de vida após nascer no Natal. Apesar de Graciele ter brincado com a cunhada, Luciele Di Camargo, que a bolsa havia estourado na hora da ceia, momentos depois, realmente a pequena chegou ao mundo.

Como foi o parto de Graciele Lacerda?

O parto de Graciele Lacerda deixou muita gente confusa, isso porque, a influenciadora brincou com a cunhada, Luciele Di Camargo, que a sua bolsa havia estourado durante a ceia de Natal. Apesar dessa parte ter sido brincadeira, Clara acabou realmente nascendo na madrugada do dia 25 de dezembro.

Em sua rede social, a esposa de Zezé Di Camargo compartilhou alguns vídeos de sua chegada à maternidade ainda usando o look natalino. O que aconteceu foi que a influenciadora entrou na brincadeira da cunhada, mas, ela já estava sentindo contrações há um tempo.

Pela conversa dos vídeos postados pela empresária é possível ouvir o médico dizendo que ela já havia perdido o tampão mucoso no dia 24 e que possivelmente ela estava tendo contrações indolores até que foram se intensificando. Ao chegar na maternidade, Graciele Lacerda começou a sentir dores mais fortes e acabou se surpreendendo ao saber que Clara nasceria antes do esperado. Saiba todos os detalhes aqui!