Filha de Thaila Ayala chama atenção com looks estilosos durante viagem

A atriz Thaila Ayala encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os looks da filha, Tereza, durante a viagem de férias

Thaila Ayala explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 16, ao postar uma sequência de cliques inéditos da filha caçula, Tereza, de 1 aninho.

A atriz, que voltou as novelas em 'Família é Tudo', da TV Globo, está aproveitando alguns dias de férias na Bahia e encantou ao mostrar os looks da herdeira. Nos cliques postados no feed do Instagram, Tereza aparece esbanjando estiloso ao surgir usando vestidos e macacões.

Ao compartilhar os registros com os fãs, Thaila brincou. "Tereza na Bahia com uma mala maior que a minha", escreveu a artista, que também é mãe de Francisco, de dois anos. As duas crianças são frutos de seu casamento com o ator Renato Góes.

Os seguidores encheram a postagem e elogios. "Que bebê mais linda e fofa", disse a cantora Anitta. "Já é um ícone! Nossa It girl", escreveu a atriz Fiorella Mattheis. "Que coisa mais linda", falou a atriz e apresentadora Fernanda Souza. "Meu Deus, ela é a cara do pai", comentou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala mostra a filha invadindo seu closet

A atriz Thaila Ayala mostrou que sua filha com Renato Góes, Tereza, de 1 ano, já é muito vaidosa. Prova disso foram as fotos que a famosa postou da herdeira invadindo seu closet e pegando uma bolsa de grife. Colocando o acessório rosa em seu braço, a pequena deu um show de fofura ao exibir todo seu charme e elegância.

Apesar da pouca idade, Tereza mostrou que tem estilo e bom gosto. Segundo a mamãe da garota, o local favorito dela na casa é o closet. "Gucci Girl. Ela tem 1 ano e 2 meses e o lugar favorito da casa dela já é o meu closet e ela já rouba minhas bolsas e coloca meus sapatos", contou Thaila sobre a filha caçula já demonstrar interesse por suas coisas. Confira!