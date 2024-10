Filha de Neymar Jr, Mavie surge com look estiloso. Saiba o preço da roupa

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie aparece com conjunto fofíssimo de marca internacional. Saiba quanto custa

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie, de 1 ano, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao surgir em novas fotos nas redes sociais do pai coruja. Nesta sexta-feira, 18, o atleta registrou o look da filha enquanto ela se divertia no camarote de um estádio na Arábia Saudita.

A bebê surgiu com um conjunto de top cropped e calça soltinha. O modelito estampado chamou a atenção dos internautas. Que tal saber o preço do look?

O conjunto usado por Mavie é de uma marca da Nova Zelândia, chamada Noni The Label. A estampa do look é inspirada no clima de Santorini, na Grécia, e desenhos de sereias. O look custa 142 dólares neozelandês - cerca de R$ 490.

Vale lembrar que Mavie completou seu primeiro ano de vida no início de outubro. A festa dela aconteceu em um resort de luxo na Arábia Saudita com a presença de amigos e familiares. O Parabéns foi cantado na praia com uma mesa do bolo decorada pela própria família com fotos da aniversariante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Mavie vai ter duas festas de aniversário; descubra detalhes!

Vale ressaltar que a pequena terá duas celebrações, uma na Arábia e outra no Brasil, em novembro. A menina completa o primeiro ano de vida neste domingo, 06, e ganhará uma festa ao lado da família e de amigos próximos, que foram até a Arábia Saudita para passar o dia tão especial ao lado da aniversariante.

O resort escolhido por Biancardi e Neymar é o St. Regis Red Sea Resort, localizado na ilha de Ummahat, no mar vermelho, em uma região que é conhecida como "Maldivas da Arábia Saudita". O casal já viajou com a filha para esse hotel em maio deste ano, e mostrou um pouco do lugar nas redes sociais.

Na sexta-feira, 04, Bruna falou sobre o resort. "Chegamos no paraíso. Sério! Viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas, agora, viemos passar mais dias com família, amigos, para comemorar o dia dela, o ano dela", contou.