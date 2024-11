Filha de Hulk Paraíba encanta ao surgir de sereia em festa de mesversário

Aisha, filha do jogador de futebol Hulk Paraíba com Camila Ângelo, comemorou seu quinto mês de vida com uma festa temática

Hulk Paraíba encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos da comemoração do mesversário da filha caçula, Aisha, fruto de seu casamento com Camila Ângelo.

A menina completou cinco meses nesta sexta-feira, 22, e o casal comemorou a data especial com uma festa com o tema 'A Pequena Sereia'. Aisha roubou a cena ao surgir fantasiada de sereia, depois, ela também usou um vestido roxo e verde.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, Hulk celebrou mais um mês da filha. "Aisha. Nossa sereia está crescendo e hoje comemoramos seus 5 meses com muitas bençãos e muito amor", escreveu o jogador na legenda da publicação.

Hulk e Camila também são pais de Zaya, de dois anos. O atleta, que joga no Atlético Mineiro, ainda é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de nove anos, frutos do seu relacionamento com Iran Ângelo.

Hulk se declara no aniversário da esposa

Em setembro, Camila Ângelo completou mais um ano de vida e ganhou uma bela homenagem do marido. No Instagram, Hulk compartilhou algumas fotos com a amada e as filhas, Zaya e Aisha, e se declarou para ela.

"Minha esposa, só queria lhe lembrar que tem algo dentro de mim que pertence a você, algo que tinha jurado nunca mais entregar a ninguém, mas isso foi antes de a conhecer. Hoje posso afirmar que ele é todo seu. E se há um motivo para que ele bata tão forte desde quando me levanto, até mesmo à hora de ir deitar, esse motivo leva seu nome", começou.

"Como explicar tudo o que você consegue despertar em mim sem ao menos um toque? Como pode me passar tanta segurança sem ao menos um olhar? Como pode me fazer sorrir sem ao menos dizer nada? É nessas horas e com essas perguntas que você descobre que não importa há quanto tempo o amor existe, não importa como ele chegou até você, ele simplesmente está aí para ser vivido, para ser sentido. Hoje tenho a mais pura certeza de que é você mesmo quem eu amo, quem eu preciso, quem eu quero para fazer e ser feliz. Nunca esqueça que eu a amo muito! Feliz aniversário! Te amo, minha princesa", finalizou.

