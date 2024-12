Tata Werneck celebra Natal ao lado da avó: 'Bênção'

Tata Werneck compartilhou em suas redes sociais algumas fotos em que aparece ao lado da avó e celebrou o momento especial

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 25, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado da avó e celebrou o fato de ter passado o Natal ao lado da matriarca.

"Passar o natal com vó é benção! Obrigada meu Deus por minha avó estar em casa! Não tenho fotógrafo em casa para tirar foto bonita, mas tenho avó gata que arrasa corações na fisioterapia", brincou ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Maior bênção do mundo é essa", escreveu uma internauta. "Vocês se parecem", disse outra. "Que lindeza de vó", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Recuperação

Após revelar que passou por uma cirurgia sem dar muitos detalhes do que a levou ao hospital, a apresentadora Tata Werneck voltou às redes sociais na terça-feira, 10, para atualizar seu estado de saúde.

Nos stories do Instagram, a humorista disse que está se recuperando bem e manteve o bom humor ao contar sobre o pós-operatório. “Pessoal, eu estou em casa, estou aqui de repouso. Estou repleta de sono, quatro quilos acima’”, disse ela, que cantou a última parte.

Na segunda-feira, 9, ela compartilhou uma imagem em que aparece ao lado da médica que a acompanhou durante seu procedimento e confessou ser uma paciente medrosa, mas que ganhou segurança graças a atenção da equipe.

"Me operei essa semana e estava com medo até do algodão. Agradeço a toda equipe de limpeza, técnicos de enfermagem, nutrição, 'marqueiros', recepção e a maravilhosa Dra. Ludhmila Hajjar, chefe do hospital. A Dra. Leila e ao Dr. Saulo, que tiveram a maior dificuldade: me anestesiar [risos]. Obrigada pelo cuidado e paciência. Não sou uma paciente fácil. Sou muito medrosa", escreveu a artista na rede social.

Embora não tenha dado detalhes sobre a cirurgia, Tata contou que precisou passar um período internada e elogiou o hospital. "Parece que estamos em um hotel (tirando o fato de acordar de fralda ) Obrigada também a minha tia Ângela que foi apenas me acompanhar mas eu a obriguei a fazer um check up". E reforçou: "Isso não é uma publicidade. É gratidão mesmo".

Em outro momento, ela explicou que o procedimento já estava agendado. "Era uma cirurgia que já estava programada há algum tempo. Eu já estou ótima, graças a Deus, um pouco inchada do soro. Um pouco mais feia, mas já estava também há um tempo, em um caminho mais definido".

