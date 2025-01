Ex-noiva de Gabriel Diniz anuncia o nascimento do segundo filho

Ex-noiva de Gabriel Diniz, a influencer Karoline Calheiro se torna mãe pela segunda vez e exibe as primeiras fotos do filho recém-nascido

A influenciadora digital Karoline Calheiros, que é ex-noiva do cantor Gabriel Diniz (1990-2019), já é mamãe pela segunda vez! Ela anunciou a chegada de Rafael, fruto do casamento com Tom Santos, com quem ela também teveLéo, de quase 2 anos.

O nascimento do bebê foi anunciado por ela por meio de posts nos stories do Instagram. Ela mostrou fotos do parto cesariana e também do encontro dos dois filhos na maternidade. Além disso, ela também fez uma comparação de fotos dos dois filhos com a mesma idade.

Karoline e Tom se casaram em setembro de 2023 em uma cerimônia romântica e mostraram os detalhes nas redes sociais.“Amor, amor, amor e mais nada!”, disse ela ao mostrar as fotos do seu casamento. O marido dela também fez uma homenagem para a jovem. “Te amo, meu amor! Obrigado por me fazer o homem mais feliz desse mundo! Tudo foi incrível! Só de imaginar que não tínhamos nada a ver, estou muito feliz em casar com a mulher da minha vida”, disse ele.

Karoline era a noiva de Gabriel Diniz quando ele faleceu em um acidente de avião em 2019. Ela comoveu os fãs do artistas com sua emoção no velório dele.

Como Gabriel Diniz morreu?

Gabriel Diniz morreu no dia 27 de maio de 2019. Ele e outros dois ocupantes faleceram após a queda de uma aeronave de pequeno porte, no povoado de Porto do Mato, em Estância, no sul do Sergipe. Além do compositor, Linaldo Xavier, piloto, e Abraão Farias, copiloto da aeronave também não resistiram aos ferimentos.