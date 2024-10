Eliezer surpreende ao mostrar barrigão de Viih Tube: 'Olha o tamanho'

O influenciador digital Eliezer impressionou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma foto do barrigão da também influenciadora Viih Tube

O influenciador digital Eliezer impressionou seus seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto do barrigão da também influenciadora Viih Tube nos stories do Instagram nesta quinta-feira, 17. O casal, que já é pai de Lua, de 1 ano, está à espera do segundo filho, que vai se chamar Ravi.

Na imagem compartilhada, Viih Tube aparece deitada na cama, sorridente e com o celular na mão. "Meu Deus, olha o tamanho dessa barriga", se surpreendeu o ex-BBB. Veja:

Storie de Eliezer mostra barriga de Viih Tube (Reprodução/Instagram)

Eliezer comove ao lamentar perda na família

Também nesta quinta-feira, Eliezer lamentou a partida de um membro da família. Ele sofreu a perda de seu gato de estimação, que encontrou e adotou assim que se mudou para um condomínio fechado na região metropolitana de São Paulo, junto com sua família.

"Meu pequeno se foi, não consigo nem colocar em palavras o que estou sentindo. Ele nos escolheu como família e me escolheu como dono, pai", iniciou ele nos stories do Instagram. E completou: "Todo dia antes de dormir eu ia atrás dele para ver se ele já estava em casa para dar comida, abrir a porta do quartinho dele, mas ele se foi e agora ficou a saudade e lembranças do meu casca de bala. Vai com Deus".

E Viih Tube também falou sobre a perda e contou que o gatinho faleceu no último domingo, 13. "Respeitei o tempo do Eli se sentir pronto para contar para vocês, porque ele demorou para acreditar, eram muito grudados. Ainda estamos todos sofrendo muito, um luto horrível, não sei descrever, parece que é mentira", disse ela.

"Foi um prazer ser sua família escolhida, ter te dado amor e carinho. Você fará muita falta esperando a Lua na portinha dela, deitando com a gente, brincando com os cachorros. Você era nosso filho e nunca nos esqueceremos tudo que vivemos. Você escolheu a gente aqui desde o dia que nos mudamos. Deixarei fotos para Lua também lembrar de você, ela amava o 'minhau'", completou a ex-BBB. Veja as publicações aqui.