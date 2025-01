Eliezer explica pouca exposição de seu filho caçula com Viih Tube: 'Recente'

Casado com Viih Tube, Eliezer contou o motivo do casal mostrar o filho caçula de dois meses raramente nas redes sociais

O influenciador digital Eliezer separou um tempo nesta quinta-feira, 30, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Em seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas do público para responder.

Ao longo do bate-papo, Eliezer foi questionado sobre a pouca exposição de Ravi, seu filho caçula com Viih Tube, nas redes sociais. O pequeno, de 2 meses, precisou ficar internado na UTI pediátrica por algumas semanas no mês de dezembro após ser diagnosticado com enterocolite.

Eliezer, então, explicou que o casal mostra o pequeno raramente por questão de proteção. Além disso, o marido de Viih Tube reforçou que o susto com Ravi ainda está muito recente e, por isso, os dois estão sempre em ‘alerta’.

"Eu acho que é porque ainda é tudo muito recente. Aconteceu isso tudo no final do ano passado. Para a gente, a sensação, o sentimento do que vivemos lá [no hospital] ainda é muito vivo dentro de nós. Sempre estamos em alerta, a Viih principalmente", iniciou o ex-BBB.

Em seguida, Eliezer ressaltou que o filho caçula está ótimo e segue tendo uma boa recuperação. "Ele tá muito bem, maravilhoso, perfeito, mas ele ainda tá em recuperação", declarou. Vale lembrar que além de Ravi, os famosos também são pais de Lua, que fará 2 anos de vida em abril.

Viih Tube abre álbum de fotos encantadoras com os filhos

Recentemente, a influenciadora digital e empresária Viih Tube encantou os seguidores ao compartilhar novos registros fofíssimos em família nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a esposa de Eliezer abriu um álbum de fotos ao lado dos dois filhos do casal, Lua, de 1 ano, e Ravi, de 2 meses.

Nas imagens, Viih aparece sentada no quartinho do caçula com os pequenos no colo. Esbanjando alegria, a mamãe coruja não poupou sorrisos ao posar com as crianças para a câmera; confira as imagens!

