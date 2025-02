BBB 25: Thamiris cai no choro ao descobrir como é a fantasia do Monstro

Thamiris recebeu o Castigo do Monstro do Anjo Guilherme e ficou assustada ao ver um detalhe da fantasia: ‘Tem fobia'

A sister Thamiris ficou abalada ao ver como é a fantasia do Castigo do Monstro da semana no BBB 25, da Globo. Na tarde deste sábado, 22, ela foi a escolhida pelo Anjo Guilherme para cumprir o castigo. Porém, ela ficou assustada ao ver um detalhe do look e chorou.

Thamiris precisou se vestir de cobra para cumprir o castigo. Porém, a fantasia não tem espaço para colocar os braços, que devem ficar próximos ao corpo dentro da roupa. Com isso, ela teve um gatilho e chorou na despensa enquanto se vestia.

"Não tem braço, cara”, disse ela ao lado de Gracyanne Barbosa e Camilla. Inclusive, Camilla explicou que a irmã tem fobia de ficar com os braços escondidos e não iria conseguir usar a fantasia de cobra.

Apesar do susto inicial, Thamiris vestiu a roupa de cobra.

Thamiris chora ao se vestir de cobra no Castigo do Monstro! 🐍 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/LTdVIdf6GI — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 22, 2025

Como é a dinâmica da semana no BBB 25?

Na sexta-feira, 21, os participantes participaram do leilão do Poder Curinga. Quem deu o maior valor vai arrematar o Poder do ‘Sim ou Não’. Com este poder, a pessoa poderá trocar um dos emparedados do Big Fone durante a formação do paredão de domingo.

Já no sábado, 22, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. O Big Fone vai tocar durante o programa ao vivo. Quem atender vai para o paredão e escolhe outra pessoa para ser emparedado com ele.

No domingo, 23, eles vão formar mais um paredão triplo. O dono do Poder Curinga vai dizer se quer trocar algum dos emparedados do Big Fone ou não. O líder empareda uma pessoa. A casa faz a votação e uma pessoa é emparedada. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e 1 se salva.

A eliminação é na terça-feira, 25, e uma pessoa deixa o confinamento.

