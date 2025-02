Ricardo Vianna comove com mensagem para Lexa: ‘Nem sempre queremos comemorar’

Depois de enfrentar a dor de perder a filha, Lexa completa 30 anos de idade e ganha homenagem do noivo, Ricardo Vianna

O ator Ricardo Vianna fez uma homenagem emocionante para a noiva, a cantora Lexa. No início de fevereiro, os dois viveram a dor imensurável de perder uma filha recém-nascida, Sofia, que viveu por apenas 3 dias após o parto prematuro. Neste sábado, 22, a cantora completou 30 anos de idade e ele falou sobre a necessidade de comemorar a vida dela mesmo em meio ao luto.

Em um post nas redes sociais, ele relembrou uma foto com Lexa antes do nascimento da filha na maternidade e falou sobre o quanto admira a força da noiva.

"Amor é nosso remédio. Nem sempre queremos comemorar, mas nesse caso, eu afirmo que é essencial comemorarmos sua vida. Você está aqui, graças a Deus. Meu amor, eu sou muito grato por Deus ter te colocado na minha vida. Você é incrivelmente incrível! Me sinto mais completo, mais forte, mais maduro e mais amado desde que você chegou. Eu te desejo todo amor, todo, todo, todo!!! Infinita saúde, paz, proteção, abundância, união com todos que amamos, muitas viagens e rios de alegria!!!", afirmou ele.

E completou: "Eu sempre te amei, e, depois de tudo que passamos, juntos, unidos, fortes como dava, eu sinto ainda mais, chega transborda, eu sinto um oceano de amor, admiração e orgulho de você!! Estamos juntos sempre! Ah, não poderia deixar de dizer que VOCÊ É A MULHER MAIS FORTE DO MUNDO!!! Eu vejo você! Te amo, mi reina. Parabéns!!!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Vianna (@ricardovianna)

Lexa também falou sobre seu aniversário de 30 anos

A cantora Lexa completa 30 anos neste sábado, 22, e usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão. Em uma mensagem publicada em seu perfil, ela agradeceu o apoio dos fãs e falou sobre o amor pela filha, Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna. A pequena faleceu em decorrência do parto prematuro com pouco mais de 6 meses de gestação.

Na publicação, ela escreveu: "Em meio às lágrimas, venho agradecer todas as mensagens de amor. Hoje, dia 22, é meu aniversário de 30 anos. Nossa, eu vivi muuuuitas coisas até aqui e venho louvar a Deus pela oportunidade mais importante... Ter conhecido o maior amor da minha vida, a minha filha Sofia. Obrigado, senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui torcendo por mim, pela minha família maravilhosa e pela minha vida...".

Leia também: Mãe de Lexa comenta entrevista da filha e do noivo ao Fantástico: "Amor infinito"