Sem gastar milhões, Viih Tube e Eliezer revelam próximas festas dos filhos

O ex-BBBEliezer, de 35 anos, e a esposa, a também ex-BBBViih Tube, de 24, decidiram revelar os planos para as próximas festas de aniversário de seus filhos, Lua Di Felice, de um ano, e Ravi, de dois meses. O casal é famoso pelas comemorações milionárias para a primogênita.

Ao brincar que fariam um evento mais simples, Viih Tube pontuou: “Não será básico, mas não vou tirar um real do meu bolso, vou pegar todos os meus parceiros e fazer uma festa incrível sem gastar os milhões igual na festa da Lua“, disse.

Eliezer afirmou, inclusive, que eles ainda estão pagando a comemoração luxuosa que fizeram para o 1º aniversário de Lua, que durou três dias e teve atrações musicais.

Viih afirmou que já sabe o tema do aniversário de Lua — em abril –, mas ainda não decidiu qual será o da primeira festa de Ravi, porque ainda não sabem o que o pequeno gosta.

Festas temáticas de Lua

Além da festa de um ano de Lua, com o tema Chá da Alice no País das Maravilhas, onde os convidados deveriam estar com penteado de cabelo maluco. A menina ganhou comemorações temáticas a cada mês que completava — quando os pais entravam no personagem, como na festa com tema Shrek.

Ainda em seus primeiros 30 dias de vida, Lua ganhou uma festinha com o tema de Monstros S.A.

O próximos mêsversários contaram com homenagens à Xuxa; a estética do filme Barbie, lançado em 2023; Teletubbies, programa famoso na década de 1990, entre outros temas.

