BBB 25: Deu briga! Thamiris e Vitória trocam farpas em discussão

O clima ficou tenso entre Thamiris e Vitória Strada no BBB 25. Elas trocaram farpas, Vitória disse que está sendo excluída e Thamiris rebate

As sisters Thamiris e Vitória Strada se estranharam na casa do BBB 25, da Globo, na tarde deste sábado, 22. Logo depois da Prova do Anjo, elas sentaram no jardim e desabafaram sobre como se sentem depois do atrito na formação do paredão na semana passada. Vitória disse que se sente excluída pelo Quarto Nordeste, enquanto Thamiris disse que ficou chateada como a forma como a atriz falou de Camilla.

A conversa começou quando Vitória perguntou para Thamiris se ela falou para João Pedro sobre a votação da semana passada. "Eu jamais exporia vocês negativamente. E ao mesmo tempo é horrível esse sentimento, porque se eu não gostasse de vocês seria muito mais fácil. Eu virava as costas e saía. Igual você falou, teve seus dias pra gerir o que estava acontecendo, e depois a gente se reaproximou. Ontem quando o João Pedro me falou o motivo dele de me colocar no alvo, eu tive meu tempo de digerir que essa não era uma situação que não tinha passado e que talvez eu estivesse disposta de uma forma que ele usou isso pra me colocar no alvo...", afirmou ela.

E Thamiris respondeu: “Pergunta pra eles, perguntar não que eu acho inválido, mas ele pode ter esse motivo que ele falou, mas não é sobre isso. [...] O que ele sente sobre você vai muito além disso". Então, a atriz rebateu: “Mas eu estou falando sobre uma informação que ele trouxe exatamente o que vocês falaram no quarto. Ele não tirou essa conclusão, ele não viu no quarto a cena acontecer. É diferente. Eu quero entender a que ponto estamos aqui, de coração. Porque eu não quero ficar nessa briga, não quero discussão, não quero isso pra mim. Em nenhum momento vou ficar contra vocês. Eu quero entender como a gente age a partir de agora.”

Thamiris rebateu: "Eu não tô entendendo essa sua fala agora. O que aconteceu agora, o que você recebeu, pra você vir perguntar nesse momento se existe proximidade, se bla bla, ontem a gente tava junto? Se hoje eu tava falando com você?". Vitória citou o nome de Camilla e Thamiris não gostou. "A Camilla é a Camilla e eu sou eu. Desde aquele fato daquele dia, a Camilla ficou chateada. Desde aquele dia, a Camilla com você é uma coisa e eu sou outra".

Então, as duas voltaram a falar sobre a votação e Vitória disse como se sente com a situação. “Agora, me colocar como a traíra que...”, disse ela, mas foi interrompida por Thamiris. “Não, você tá se colocando nessa situação, Vitória. Você que tá! Não tô entendendo realmente onde você quer chegar com essa conversa, papo reto. Não tô entendendo nem o jeito que você tá falando. Não falei nada demais pro João Gabriel. Agora, acho muita hipocrisia da sua parte dizer que não posso usar as palavras aliança, sobre blablabla, que são palavras que a gente tem que usar aqui dentro do jogo.”

Logo depois, Thamiris disse que Vitória está se aproximando de Guilherme e Delma nos últimos dias. “Você tinha troca com a Delma, com o Guilherme que nem tá tendo agora?”, perguntou. E a atriz respondeu: “Não, deles eu realmente me aproximei mais porque eles me acolheram muito, independente de saber o que aconteceu ou não, eles me viram triste, chorando, Dona Delma eu sempre conversei com ela sobre ansiedade, questões, e ela deu um super carinho. Eu não vou negar isso, não tenho o menor problema. Apesar de você dizer que está normal comigo, eu estou super excluída do nosso grupo. Desde o que aconteceu no domingo.”

Assim, a atriz confessou que está se sentindo excluída. "Quando é pra falar de jogo, [...] ninguém me procura pra absolutamente nada. É como eu tô me sentindo, não estou te cobrando absolutamente nada", afirmou. Thamiris deu seu posicionamento: “Eu vou refazer porque talvez você use isso. Mas eu não acho absurdo as pessoas acolherem a gente, eu acho legal. Eu falo sobre proximidade. Você tinha proximidade no Quarto Nordeste. Nordeste. Se você queria tanto que as meninas não ficassem chateadas com você, você ficaria ali com a gente. Porque ninguém te excluiu 100%. Inclusive quando o Mateus saiu, a gente tava ali, eu falei, a gente não vai deixar a Vitória sozinha. A Vitória não vai ficar aqui sozinha. Sendo que você não tava mais com a gente. Você que não tava mais. Você tava com o Diego, pra cá.”

Então, Thamiris disse que não gostou quando sentiu que Vitória tentou colocar Camilla como agressiva. “Você acha que tem como eu agir como se nada tivesse acontecido, com a Camilla nem olhando na minha cara?”, disse a atriz. E a sister rebateu: “Você lembra da sua discussão com a Camilla, né? Você conhece ela, sabe tudo o que aconteceu, discussão dela com o Diogo e tudo mais... E você lá na hora, lembro de você falar assim, ‘porque você tá falando assim comigo, desse jeito...’ Usou uma palavra que na hora eu virei pra Camilla e falei ‘pára de falar’. Eu acho que talvez, na hora que você estava falando lá, não tenha se ligado, mas você tocou nela no mesmo lugar. Que ela não pode falar com uma pessoa porque vai sair como agressiva, raivosa. Sendo que você sabe muito bem que é o jeito dela falar. Aqui dentro ela fica se reformulando pra não sair como uma preta agressiva.”

