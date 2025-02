Lorena Maria elenca semelhanças com o filho ao resgatar foto da infância

Noiva de MC Daniel, Lorena Maria relembrou foto de quando era criança para mostrar semelhanças com o primogênito, Rás: "Da mamãe"

MC Daniel e Lorena Maria movimentaram a web ao compartilhar as primeiras fotos do rostinho do primogênito Rás. Na última quinta-feira, 20, a mamãe coruja voltou às redes sociais para mostrar aos seguidores o quanto ela parecia com o pequeno quando era criança.

"Narizin, boquinha e olhinhos da mamãe", declarou a influenciadora ao exibir um registro da infância.

Vale lembrar que Rás veio ao mundo na madrugada de terça-feira, 18, na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro. A empresária tentou parto normal, mas precisou fazer uma cesárea de última hora.

Confira:

Lorena Maria elenca semelhanças com o filho. Foto: Reprodução/Instagram

Lorena Maria elenca semelhanças com o filho. Foto: Reprodução/Instagram

Lorena Maria e Mc Daniel mostram vídeo emocionante do nascimento do filho

Em suas redes sociais, Mc Daniel e Lorena Maria sempre compartilham diversos momentos de sua rotina com seus milhões de seguidores. Na quinta-feira, 20, o casal decidiu publicar um vídeo emocionante do nascimento do filho Rás. Lorena Maria tentou ter o parto normal, porém devido à oscilação dos batimentos cardíacos do bebê, ela precisou de uma cesárea.

No vídeo, é possível ver o quarto da maternidade todo decorado com itens nas cores branco e azul. Além disso, Lorena também surgiu chorando em meio às contrações.

Apesar de ter sido cesárea, o bebê foi direto para o colo da mamãe após o nascimento arrancando lágrimas de emoção dela e do papai coruja, que fez questão de acompanhar tudo de perto.

"Eu rendo quem tenho sido por quem você é, pois nada me deixa mais forte que seu frágil coração. Se eu tivesse apenas sentido como é ser seu... Bem, eu saberia pelo que eu estava vivendo esse tempo todo. Pelo que eu estava vivendo. Embora estejamos amarrados à história que devemos contar, quando eu te vi, bem, eu sabia que a contaríamos bem. Com um sussurro, domaremos os mares violentos. Como uma pena, colocando reinos de joelhos. Seu amor é minha virada de página", dizia a legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Maria (@badgallore)

Leia também:Lorena Maria relata uso de fraldas após nascimento do primogênito com MC Daniel