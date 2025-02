Tá crescendo! Filha de Nelson Piquet exibe barriga de grávida em nova aparição

Filha de Nelson Piquet, Kelly Piquet reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 20, e surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida

Filha de Nelson Piquet, Kelly Piquet reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 20, e surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. À espera do primeiro filho com o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, a modelo exibiu seu barrigão durante a prova de um vestido.

Nos stories do Instagram, ela mostrou o momento em que veste um vestido preto recortado com uma fenda na perna. "Perfeito para o meu post de barriguinha", escreveu a influenciadora, que se referiu ao look escolhido.

Kelly Piquet - Foto: Reprodução / Instagram

Como foi o anúncio da gravidez?

A gravidez foi anunciada pelo casal em dezembro passado. Ela compartilhou uma foto de sua barriguinha de gestante enquanto recebia o carinho de seu companheiro, o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen. Na legenda, ela escreveu: “Mini Verstappen-Piquet a caminho. Nós não poderíamos estar mais felizes com o nosso pequeno milagre”.

Vale lembrar que Max e Kelly estão juntos há cerca de quatro anos. Ela é filha do ex-piloto Nelson Piquet com a modelo Sylvia Tamsma. Ela nasceu na Alemanha e se mudou para o Brasil aos 12 anos, mas também viveu na França, Inglaterra e Estados Unidos. Aos 35 anos, ela é discreta com sua vida pessoal e profissional.

Ela já trabalhou no mundo da moda e também com redes sociais. Kelly Piquet também é mãe de Penélope, de cinco anos, fruto da antiga relação com Daniil Kvyat, ex-piloto russo, que fez sua estreia na Fórmula 1 em 2014.

Recentemente, ela usou as redes sociais para celebrar o retorno à prática de pilates. "De volta ao pilates depois de um tempo", escreveu nos stories do Instagram.

