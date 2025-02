Sabrina Sato se torna embaixadora da Velocity no Carnaval 2025

Sabrina Sato é escolhida para ser embaixadora da Velocity, que investiu em patrocínio ao Camarote N1 no Carnaval 2025

A apresentadora Sabrina Sato é a embaixadora da Velocity no Carnaval 2025. Ela foi escolhida para o cargo por ser a personificação da energia, autenticidade e conexão, que se conectam com a proposta da marca. “Ela é a representação perfeita da festa e tem uma presença que cativa. Não poderíamos escolher outra pessoa para liderar essa ação”, contou Carolina Corona, CEO dos Studios.

Em 2025, a Velocity, rede de bike indoor dos Studios do grupo Smart Fit, anunciou o seu primeiro patrocínio ao Camarote N1, um dos espaços mais exclusivos da Marquês de Sapucaí. A intenção da marca é ampliar sua participação em grandes eventos culturais. Com isso, a Velocity terá uma área temática com photo oppotunities para os foliões no camarote, exposição de produtos e sampling exclusivos.

Nesta semana, Sabrina Sato liderou uma aula especial na unidade do Itaú, em São Paulo, com convidados e alunos. “A música sempre esteve no coração da Velocity. Nossos alunos pedalam no ritmo da batida, e o Carnaval, como a maior celebração cultural do Brasil, é o momento perfeito para estarmos presentes de forma ainda mais autêntica e marcante”, afirmou Corona.

Sabrina Sato - Foto: Brazil News

Saiba mais sobre a Velocity

"A Velocity é uma rede de estúdios especializada em bike indoor, oferecendo uma experiência imersiva que combina música, movimento e treino de alta intensidade. Com aulas de 45 minutos, a metodologia envolve exercícios cardiovasculares ritmados, atividades para os braços com pesos e um ambiente motivador que conecta corpo e mente. Com mais de 84 unidades pelo Brasil, a Velocity se destaca pelo dinamismo das aulas e pela energia dos treinos, proporcionando uma experiência completa para os alunos", informaram.