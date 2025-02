Virginia se derrete com momento especial entre Maria Flor e José Leonardo

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais ao compartilhar uma foto encantadora dos filhos, Maria Flor e José Leonardo: "Melhorou meu dia"

Nesta sexta-feira, 21, Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar uma foto especial dos filhos Maria Flor, de dois anos, e José Leonardo, de cinco meses. Na publicação, a influenciadora aproveitou o momento fofo entre os irmãos para desejar um bom dia aos fãs. Casada com o cantor Zé Felipe, Virginia também é mãe de Maria Alice, de três anos.

"Uma ótimaaa sexta para vocês!!! Essa foto melhorou meu dia em 100000% (faltando Mariazinha que tá pra escola)", declarou a apresentadora do Sabadou na legenda da publicação.

E nos comentários, os internautas se derreteram. "Que lindezas!", escreveu uma fã. "Quem aguenta tanta fofura", elogiou outra. "Sem dúvida eles são sua melhor versão", declarou mais uma.

No momento, Virginia e Zé Felipe estão em Dubai a trabalho, enquanto os filhos seguem a rotina em Goiânia. As crianças estão sob os cuidados da avó materna, Margareth Serrão, e de suas babás.

Virginia Fonseca encanta ao exibir resultado de nova prótese de silicone

Na quarta-feira, 19, Virginia Fonseca movimentou as redes sociais ao publicar novas fotos nas redes sociais. Caprichando nas poses, a apresentadora do Sabadou, no SBT, exibiu o resultado da cirurgia de mastopexia realizada no início do ano.

"De uma campanha especial", escreveu Virginia na legenda da publicação, em que surgiu com um blazer decotado e um vestido vermelho.

E nos comentários, os fãs ficaram encantados com a beleza da famosa. "Que gata, maravilhosa", ressaltou uma seguidora. "Ela está sempre bonita", disse outra. "Apaixonada nessa mulher", declarou mais uma.

Para recordar, em Janeiro deste ano, Virginia Fonseca passou um tempo afastada das redes sociais e muitos internautas questionaram o motivo. Quando voltou a aparecer na web, a influencer contou que realizou dois procedimentos estéticos: a retirada de uma hérnia umbilical e a mastopexia. Confira as fotos!

