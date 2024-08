Esposa de Mateus, da dupla sertaneja Jorge e Mateus, Marcella Barra anunciou que está grávida do terceiro filho com o cantor; confira

Neste sábado, 10, a esposa do cantor Mateus, da dupla Jorge e Mateus, anunciou que está grávida do terceiro filho do casal. O sertanejo e Marcella Barra são casados desde 2016 e pais de Dom, de 6 anos de idade, e Flor, de 4.

"Estamos preparando outra pessoa.. Mais um companheiro pra nossa jornada! Nosso terceiro bebê. Grávidos de novo", escreveu ela em seu perfil oficial no Instagram.

Nos comentários, internautas e fãs celebraram a gestação do novo bebê. "Amo ver a felicidade de vocês e acompanhar o crescimento dessa família linda", escreveu uma seguidora. "Que venha com muita saúde! E a tranquilidade e amor que vocês me transbordam", desejou outra. "Lindos, Deus abençoe", declarou mais uma.

Para quem não sabe, Marcella Barra é médica acupunturista, e uma das campeãs do Festival Internacional de Dança Goiás 2024. Nas redes sociais, ela compartilha conteúdos sobre medicina, yoga, dança, pilates e a família que construiu com o cantor sertanejo.

"Diria que a nossa história de amor foi um pouco improvável. Quando a gente se conheceu, eu fazia faculdade de Medicina em Brasília, então ia até Goiânia nos finais de semana, nos dias em que ele fazia shows, era bem complicado se encontrar, mas a gente fez dar certo. Tenho muito orgulho da relação que a gente construiu.", relembrou ela durante participação da dupla no Domingão.

Luan Santana também anunciou paternidade recentemente

Luan Santana e Jade Magalhães deram mais um passo no relacionamento ao anunciarem nas redes que estão à espera do primeiro filho, nesta segunda-feira, 22. Sem dar muitos detalhes sobre a gestação da namorada, o cantor exibiu uma série de fotos românticas, onde a influenciadora exibiu a barriga e ganhou um beijinho de Luan.

Como legenda dos cliques, Luan apenas colocou um coração vermelho. O casal escolheu uma paisagem natural, com um lago cercado por árvores, como cenário do primeiro "ensaio de gestante" de Jade. Para deixar a gravidez salientada, a namorada do cantor investiu em um cropped branco e calça jeans de cintura baixa. Veja!