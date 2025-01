Duda Reis relembra fotos fofíssimas da filha: 'Chocada'

Em suas redes sociais, Duda Reis relembrou algumas fotos fofíssimas de quando sua filha Aurora tinha apenas um dia de vida

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 27, a famosa publicou em sua conta no Instagram algumas fotos fofíssimas da filha Aurora, quando a bebê tinha apenas um dia de vida. A pequena, fruto do casamento de Duda com Eduardo Nunes, está prestes a completar um mês.

Nas imagens, a pequena surgiu dormindo tranquilamente com um look todo em cor de rosa. "Já já a nossa Aurorinha completa um mês de vida e até hoje confesso que fico chocada que esse ser humaninho nasceu a coisa mais linda desse mundo, nessa foto ela só tinha um dia de vida, dá para acreditar? Tão linda. Tempo, passa devagar", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.🫶🏻😭

A atriz e digital influencer Duda Reis encantou seus fãs ao compartilhar um novo registro da filha, Aurora, que é fruto de seu casamento com o empresário e cabeleireiro Du Nunes. Em um vídeo compartilhado no feed de seu Instagram, ela apareceu fazendo carinho na pequena, que apareceu relaxada enquanto tomava banho.

"Enquanto dava banho na Aurora ontem, Eduardo gravou esse vídeo, confesso que não tinha visto. Que momento mais especial e de Deus, filhos são bençãos na nossa vida e se eu pudesse dar um conselho para vocês, futuras mamães, seria esse: rezem e descrevam exatamente como vocês gostariam que o bebê de vocês nascesse. Deus me presenteou com uma filha calma, serena e muito carinhosa (pedi a Aurorinha exatamente assim). Momentos que ficarão guardados para sempre na memória!", escreveu na legenda.

Os internautas, é claro, não deixaram de comentar sobre a cena fofa. "Essa criança não chora, não dá trabalho e ainda é a cara da mãe", comentou um. "Ela parece uma bonequinha!", elogiou outro. "O biquinho meu Deus", se derreteu mais um internauta.

