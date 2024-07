Bruna Biancardi explica detalhe inusitado em roupas de filha com Neymar

Bruna Biancardi explicou o motivo pelo qual sua filha, Mavie, fruto de sua relação com Neymar, usa peças com seu nome na estampa

A influencer Bruna Biancardi usou suas redes sociais para explicar o motivo pelo qual sua filha, Mavie, fruto de sua relação com Neymar, usa peças com seu nome na estampa. Nos stories do Instagram, ela contou que a pequena ganhou vários presentes personalizados e, por isso, têm o nome dela.

"Sempre perguntam isso por aqui. Mavie recebe muitos presentes e como são coisas personalizadas, normalmente, colocam o nome dela. Essa camisa foi um presente que o pai dela recebeu, de um artista que pintou a foto deles na jaqueta. Mas ela usa várias coisas sem o nome dela também", disse ela.

Bruna Biancardi sobre roupas de Mavie (Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi fala sobre perda de peso após gravidez

Recentemente, Bruna Biancardi contou como fez para perder peso após o nascimento da filhaMavie, de nove meses. "Dia delícia hoje, correria boa. Cheguei em casa, já tomei meu banho e coloquei minha roupa de ficar em casa, que eu amo. E toda vez que apareço de barriga de fora, vocês ficam falando: 'Como você perdeu os quilos da gravidez? Como você emagreceu?'", disse ela, que também revelou que ganhou 18kg na gestação.

Em seguida, Bruna contou o que fez para emagrecer. "É um conjunto de fatores. Nada é um milagre. Tem que ter constância nos treinos e tem que se alimentar de forma saudável. Sempre mostro meus pratos. Não como pouco, nem nada disso. Eu me permito muitas coisas, mas eu tenho uma alimentação muito saudável, faço exercício e me forço a tomar água".

Ela também contou que teve ajuda profissional. "Achei que ia ser bem difícil voltar para o meu peso, mas com acompanhamento, com calma, cuidando da minha saúde de dentro para fora e entendendo o tempo [eu consegui]. Você passa nove meses gerando uma vida, engordando, mudando aos poucos e você não pode querer ter seu filho e voltar a ter seu corpo de antes em pouco tempo. Hoje, nove meses depois, eu posso dizer que estou muito feliz com meu corpo e com a minha saúde", finalizou.