Biah Rodrigues encanta internautas com novo registro dos gêmeos

Casada com Sorocaba, Biah Rodrigues encantou os seguidores com nova foto dos gêmeos, Zyon e Angelina, nas redes sociais; confira

Nesta sexta-feira, 30, Biah Rodrigues derreteu os internautas com uma nova foto dos filhos gêmeos, Zyon e Angelina, frutos do casamento com Sorocaba. Além dos pequenos, o casal também é pai de Theo, de quatro anos, e Nanda, de dois anos de idade.

Para quem não sabe, a influenciadora enfrentou complicações no parto de Zyon e Angelina. A modelo foi imediatamente levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o nascimento dos bebês devido à pressão arterial elevada e sinais de pré-eclâmpsia, uma condição perigosa tanto para a mãe quanto para o bebê. Recentemente, ela ainda revelou que estava enfrentando problemas de saúde, como anemia, cistite e pedras nos rins.

Dupla de Fernando, Sorocaba tornou o relacionamento com Biah Rodrigues público em 2018 e, no final de 2019, eles se casaram.

Confira o registro:

Biah Rodrigues relata noite difícil com os quatro filhos

Biah Rodrigues contou aos seguidores que teve uma noite complicada por causa dos filhos, na quinta-feira, 22. A influenciadora, que deu à luz Angelina e Zyon, revelou que todas as crianças despertaram no mesmo momento e, por isso, teve dificuldade para cuidar dos bebê e dos dois filhos mais velhos, Theo e Nanda.

"Quando a mãe de quatro aparece desse jeito nos stories, pode apostar que a noite foi maravilhosa... Só que não. Os quatro acordaram de madrugada na mesma hora. Os bebês queriam mamar e os dois estão doentes", disse Biah.

Em seguida, Biah explicou que além do resfriado de Nanda e Theo, os gêmeos estão sofrendo com cólicas e, por isso, precisam de muita atenção: "Ficamos fazendo massagem, com eles no colo. Só com muito 'tetê', o bico do meu peito tá até assado. Vou falar uma coisa para vocês: Bicho forte é a tal da mãe". Confira o relato completo.