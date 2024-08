Biah Rodrigues relata noite difícil com os quatro filhos: 'Mãe é um bicho forte'

A influenciadora Biah Rodrigues, que é mãe de quatro, deu um relato aos seguidores sobre a noite complicada que teve com as crianças

Biah Rodrigues contou aos seguidores que teve uma noite complicada por causa dos filhos, nesta quinta-feira (22). A influenciadora, que deu à luz Angelina e Zyon, revelou que todas as crianças despertaram no mesmo momento e, por isso, teve dificuldade para cuidar dos bebê e dos dois filhos mais velhos, Theo e Nanda.

"Quando a mãe de quatro aparece desse jeito nos stories, pode apostar que a noite foi maravilhosa... Só que não. Os quatro acordaram de madrugada na mesma hora. Os bebês queriam mamar e os dois estão doentes", disse Biah.

Em seguida, Biah explicou que além do resfriado de Nanda e Theo, os gêmeos estão sofrendo com cólicas e, por isso, precisam de muita atenção: "Ficamos fazendo massagem, com eles no colo. Só com muito 'tetê', o bico do meu peito tá até assado. Vou falar uma coisa para vocês: Bicho forte é a tal da mãe".

A esposa de Sorocaba também contou que pensou que não daria conta de cuidar das quatro crianças, já que, enquando amamentava os gêmeos, os mais velhos pediam a atenção dela. No entanto, Bia se disse surpresa por ter lidado bem com a situação até o final.

"Não existe nada que a gente (mães) não faça ou que a gente não consiga fazer. E é ao mesmo tempo!", pontuou a influencer.

Biah Rodrigues dá relato do parto

Recentemente, Biah contou aos seguidores alguns detalhes do último parto que realizou. Para dar à luz os gêmeos, a influencer passou por uma cesárea, algo que foi necessário pelo risco aos bebê, mas que não era a decisão inicial da mãe.

Segundo a influencer, ela preferiu os dois partos normais feitos no nascimento de Theo e Nanda, por causa da recuperação mais rápida: "Com certeza, (o melhor) foi o parto normal. Esse vídeo foi (gravado) um dia após o parto da Nanda, um parto normal. Cesárea, eu não levantava nem para fazer xixi", explicou a influencer.