Andreia Horta exibe a barriguinha de grávida em evento

Esperando o nascimento da primeira filha, a atriz Andreia Horta deixou a barriguinha à mostra ao usar um look curtinho

A atriz Andreia Horta aproveitou a noite de quinta-feira, 22, ao lado de seu namorado, o ator Ravel Andrade. Os dois foram juntos prestigiar uma sessão do filme O Diabo na Rua no Meio do Redemunho, no Rio de Janeiro.

Durante o evento, a estrela exibiu a sua barriguinha de grávida, que está crescendo a cada dia. Ela surgiu com uma blusa mais curta e destacou as novas curvas do seu corpo.

Andreia e Ravel esperam o nascimento da primeira filha juntos. Os dois estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. "Aqui, o tempo mais bonito a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!", escreveu ela.

Andreia Horta e Ravel Andrade - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews

Andréia Horta chama atenção ao mostrar novo visual

Recentemente, a atriz Andréia Horta impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar seu novo visual. Ela aproveitou a última lua cheia para passar a tesoura nos fios e surpreendeu com a mudança. Os fãs já estavam ansiosos para ver o resultado depois de a atriz postar uma foto exibindo as mechas cortadas e uma tesoura.

"Última lua cheia na madrugada levantei e cortei. A vida é movimento, é água corrente… Uma sensação louca e deliciosa cortar o próprio cabelo, mudar pra si mesma. Super indico!!! Quem já? Quem nunca?", escreveu ela na legenda.

Depois, Andréia postou no feed do Instagram uma selfie para mostrar como ficou seu novo visual, e exibiu os fios bem curtinhos. "Radical: relativo ou pertencente à raiz, à origem. Precisei de um ajuste profissional!!!", escreveu a artista.