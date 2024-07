Amanda Kimberlly encanta ao mostrar detalhes do rostinho da filha com Neymar Jr

Discretíssima sobre sua filha com Neymar Jr, Amanda Kimberlly abre rara exceção e exibe fotos do rosto de Helena de pertinho; veja!

Nesta quarta-feira, 31, a modelo Amanda Kimberlly usou as redes sociais para compartilhar cliques inéditos de sua filha, Helena, fruto de um breve relacionamento com o jogador Neymar Jr. Prestes a celebrar o primeiro mês de vida da pequena, ela quebrou sua habitual discrição e publicou várias fotos do rostinho da herdeira.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Amanda compartilhou um mini álbum com registros dos primeiros dias de vida de sua filha. Entre os cliques, a recém-nascida aparece dormindo na maternidade logo após seu nascimento, recebendo o primeiro banho, tirando mais um cochulo e trocando de roupa com a ajuda da mamãe.

Nas fotos compartilhadas, ainda é possível notar mais detalhes do rostinho da bebezinha, como a boca, que lembra bastante a do pai, e os olhos grandes que se assemelham aos da mãe. Na legenda, Amanda manteve sua habitual discrição, mas mencionou que estava prestes a celebrar o primeiro mês de vida da filha e ainda revelou seu apelido.

“28 dias. Tutuca se despedindo da fase recém-nascida”, escreveu a modelo. Vale lembrar que durante a gestação, a modelo, que ficou conhecida depois de participar do reality show 'Are You The One?', não comentou sobre os rumores envolvendo a paternidade da criança. No entanto, o craque confirmou oficialmente cerca de duas semanas após o nascimento da filha.

Amanda Kimberlly exibe o rostinho da filha com Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Em suas redes sociais, o jogador de futebol publicou um álbum de fotos do parto da sua terceira filha e celebrou a chegada do novo membro da família ao lado de sua mãe, irmã e de seu primogênito, Davi Lucca. Apesar de ter vivido um affair com Amanda no passado, Neymar reatou seu namoro com a modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi, com quem tem uma filha de nove meses, Mavie.

