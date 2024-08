Dez anos após Zezé Di Camargo declarar que “mulher feia merece ser traída”, Zilu deu sua opinião sobre polêmica e confessou como se sentiu na época

No último dia 2, Zilu Camargo comentou sobre a polêmica declaração de seu ex-marido Zezé Di Camargo em 2014, quando ele afirmou em um programa de rádio que "mulher feia merece ser traída." Ao ser questionada pela mentora Thaissa Martins sobre como se sentiu ao ouvir essa fala, a mãe de Wanessa Camargo foi sincera em sua resposta.

"Me senti muito mal. No primeiro momento, fique bem abalada. Depois de um tempo, me olhei no espelho e disse: quem é ele para falar de mulher feia e bonita? Porque eu me acho bonita, me acho forte e autossuficiente para ir atrás daquilo que eu quero ser e preciso ser. Foi assim que eu me superei e hoje estou aqui", respondeu Zilu durante seu podcast "Café com respostas".

E essa não é a primeira vez que ela dá sua opinião sobre atitudes de Zezé em seu programa. Em junho deste ano, Zilu Camargo respondeu outra declaração do cantor, quando ele afirmou que só teria se casado porque ela estava grávida.

"Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele, porque não é verdade. Ele sabe. Eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos", disse ela. "Namorei três anos, noivei e me preparei para casar. A gente ia casar em agosto, antecipamos porque eu engravidei. Foi simplesmente isso. Essa é a verdade. É a minha verdade, a dele, e a da nossa família", completou Zilu.

Zilu Camargo pode perder o green card

A socialite Zilu Camargo pode perder o seu green card, que é o visto de residente nos Estados Unidos, caso entre para o mundo da política no Brasil. De acordo com o Jornal Extra, ela corre o risco de perder este benefício caso fique mais tempo por aqui.

A publicação relembrou que Zilu teve um longo percurso para conquistar o seu green card. Tanto que ela ficou sem vir ao Brasil por alguns anos enquanto tentava conquistar este benefício ao viver em Miami, nos Estados Unidos. Porém, este visto tem exigências.

Para manter o visto de residente, a pessoa não pode ficar mais de 12 meses longe dos Estados Unidos. Hoje em dia, Zilu está no Brasil desde janeiro de 2024, quando veio ao país para acompanhar os netos enquanto a filha Wanessa Camargo estava no BBB 24. Agora, ela pretende se tornar candidata em um cargo político nas próximas eleições.

Caso seja eleita, Zilu terá que ficar no Brasil pelos próximos quatro anos, o que poderá interferir em seu visto norte-americano. Por enquanto, a socialite vive em uma mansão na região de Alphaville, na Grande São Paulo, e não se pronunciou sobre a possibilidade de perder o visto.