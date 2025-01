Zezé Di Camargo encanta ao exibir vídeo com a filha caçula: 'Muito linda'

O cantor Zezé Di Camargo compartilhou um novo momento com sua filha, Clara, que é fruto de seu relacionamento com Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo compartilhou um novo momento com sua filha, Clara Lacerda Camargo, que é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Graciele Lacerda. Nesta sexta-feira, 31, ele mostrou um víudeo em que aparece com a pequena em seu colo.

Na publicação no feed do Instagram, os dois surgem deitados no sofá ao som da música "Discutidas", do sertanejo. "Não existe lugar mais seguro no mundo do que te ter nos meus braços. Minha pequena", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram o momento. "Ela é a cara do Zezé. Tem uns traços muito delicadinhos. Muito linda. Que Deus abençoe sempre", comentou uma. "Quanto amor", observou outro. "Linda! Faz uma música pra ela, Zezé", sugeriu um terceiro internauta.

Além de Clara, Zezé é pai de três filhos: Wanessa, Igor e Camilla. Todos eles fruto de seu relacionamento de 30 anos com a empresária Zilu Godoi.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Graciele Lacerda divide momento encantador com a filha

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 30, ao compartilhar um clique inédito com a filha. Na foto postada no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece no quarto da herdeira, sentada em uma poltrona, e com ela nos braços. O cachorrinho de estimação da família também aparece na imagem. "Momentos", se derreteu a mamãe coruja.

Vale lembrar que Clara completou seu primeiro mês de vida no último dia 25. Para comemorar a data especial, os papais prepararam uma festa temática, que contou com a presença de Camilla e Wanessa Camargo, além de seus maridos e filhos.

Ao mostrar os detalhes da celebração, Graciele contou que não pensava em fazer festa. "Eu não planejava fazer mesversários, até comentei isso nos stories quando estava grávida. Na verdade, pensava em fazer apenas o primeiro! Fiquei na dúvida, mas me animei com a ideia do tema das princesas. Depois, a incerteza voltou, e pensei: ‘Vou fazer o primeiro e ver como será!'. Mas quer saber? Mudei de ideia e agora tenho certeza: vou comemorar todos! Olhando essas fotos, percebi que momentos felizes, cercados de amor e carinho, merecem ser celebrados e registrados", contou.

Leia também:Graciele Lacerda desabafa após expor rotina com a filha: 'Me chamaram de preguiçosa'