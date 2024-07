Zezé Di Camargo abre coração sobre falha nas cordas vocais

Após viralizar em decorrência de uma falha vocal, o sertanejo Zezé Di Camargo desabafou sobre o problemas na voz e as críticas que recebeu

Após viralizar nas redes um momento em que Zezé Di Camargo desafinou durante um show, o sertanejo decidiu abrir o coração, em entrevista ao youtuber André Putini. O cantor lamentou o acontecimento, por causa das críticas que recebeu, e apontou que o público parece não entender as diferenças que ocorrem nas cordas vocais de um cantor ao longo dos anos.

"Você não pode exigir que uma pessoa tenha a mesma performance de quando tinha 20 e poucos anos, ou 30 anos. Tenho 61 anos e a diferença é muito grande. Não dá para comparar e querer exigir de mim a mesma performance cantando nos mesmos tons", disse ele.

O artista também aproveitou o espaço para dar um "banho de realidade" nos fãs, pontuando que desde o início da carreira, mais de 30 anos se passaram. Zezé disse que não terá uma performance tão limpa como antes: "As pessoas querem o Zezé de 35 anos atrás... Não vou ser, por mais que me esforce", lamentou ele.

Com o avanço da idade, Zezé disse que a preparação ao entrar no palco mudou, já que precisa realizar um aquecimento vocal mais elaborados, com cerca de 40 minutos de treinamento: "Grande parte do meu repertório, eu canto no meu tom normal. (...) Antigamente, não. O meu aquecimento era 'dentro do campo'".

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciam gravidez

Recentemente, o cantor celebrou uma novidade com os fãs: ele será pai pela quarta vez. O artista é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, frutos do primeiro casamento dele com Zilu Godoy, e está a espera do primeiro bebê com a influenciadora Graciele Lacerda.

"Depois de tanto tempo, oração e esperança, finalmente chegou o momento certo pra uma nova vida florescer", escreveu ele. Como dito pela mulher do artista, o bebê veio através de uma fertilização in vitro, depois de uma série de tratamentos para que ela pudesse engravidar.