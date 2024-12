Yudi Tamashiro realiza sonho em espera do primeiro filho: 'Faltam até palavras'

Em entrevista à CARAS Brasil, Yudi Tamashiro confessa emoção de ser pai pela primeira vez e se derrete ao falar da relação com a esposa, Mila Braga

Yudi Tamashiro (32) e a esposa, a cantora Mila Braga (36), serão papais! O casal aguarda o nascimento do primeiro filho que leva o nome em homenagem ao apresentador: Yudi. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abre o coração ao falar sobre paternidade, relação com a esposa e confessa expectativas para o nascimento do seu herdeiro:

O apresentador confessa que já era um desejo antigo do casal ter filhos, mas aconteceu no momento certo. Yudi Tamashiro analisa que sua vida é marcada por grandes bênçãos, inclusive, mesmo antes do herdeiro nascer, um amigo próximo presenteou o primeiro herdeiro do comunicador com um carro. Ele celebra as conquistas.

"Eu costumava compartilhar com a minha esposa, Mila, que a gente já tinha vivido várias coisas, realizamos vários sonhos nossos, mas o único sonho que a gente ainda não tinha realizado, e que a gente tava colocando ali no na caixinha dos planos dos sonhos, era de se tornar pai. É algo incrível e que Deus atendeu os nossos pedidos o mais rápido possível", declara.

Yudi Tamashiro menciona que está vivendo grandes emoções enquanto aguarda o nascimento do filho. Por ser um homem de muita fé, o cantor avalia que a paternidade está sendo uma experiência que também o ajuda em sua vida espiritual.

"Eu estou vivendo um turbilhão assim de emoções. Eu já tive grandes experiências durante a vida, mas essa espera, expectativa de pegar a criança no colo e de realmente compartilhar: 'Eu sou pai', é totalmente diferente. Eu nunca experimentei algo desse tipo, é surreal, só quem vive mesmo pra explicar essa sensação. Na verdade, faltam até palavras para explicar, mas agora eu estou começando a entender com clareza o amor de Deus pelos seus filhos, é incrível!", revela.

PRIMEIRA E ÚNICA

Yudi Tamashiro não poupa elogios para falar sobre sua esposa, Mila Braga, com quem é casado desde 2022. O cantor se derrete e abre o coração ao confessar sobre a relação do casal e menciona que ela é o seu primeiro e único amor.

"A Mila eu conheço desde os meus 7 anos de idade, ela foi minha primeira amiga, minha primeira namorada, meu primeiro amor, minha primeira e, única, noiva. Minha primeira esposa e mãe do meu futuro filho Yudi", afirma.

"Ela está sendo incrível nessa fase. A gente roda o mundo pregando o evangelho hoje. Ela está sendo muito forte. Essa criança está vindo ainda mais para fortalecer o nosso ministério, a nossa família, trazer mais vida. Não teria pessoa melhor e mais forte para estar nesses grandes desafios que o Senhor vem colocando sobre a minha vida. Eu estou muito feliz e agradeço a Deus por esse casamento", finaliza o apresentador Yudi.

