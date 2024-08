Youtuber morre aos 35 anos após lutar contra doença grave

O youtuber Luke Goodwin faleceu aos 35 anos de idade após ficar doente: ‘Ele está em paz agora'

O youtuber Luke Goodwin, do canal I Will Not Be Defeated, faleceu aos 35 anos de idade. Ele tinha sido diagnosticado com um câncer raro, chamado leiomiossarcoma, que é um tumor agressivo que atinge as células dos músculos lisos, em agosto de 2022 e não resistiu.

A morte dele foi comunicada por sua esposa, Beckey, por meio de um vídeo nas redes sociais. “Este é um vídeo que eu nunca queria fazer. Ele faleceu em paz. Ele estava em casa, tinha a mim, sua mãe e seu pai ao seu lado. Luke está em paz agora, ele não está com dor alguma. A todos os seus seguidores, vocês foram absolutamente incríveis, vocês ajudaram a manter a cabeça dele forte”, disse ela.

E completou: “Ele era uma pessoa incrível, ele me mostrou como ser forte mesmo quando você está passando pelos momentos mais difíceis. Ele era incrível como pai, filho e marido”.

Ao receber o diagnóstico, Luke já foi informado de que seu tumor estava em estágio avançado e que teria apenas um ano de vida. Porém, ele conseguiu prolongar sua vida até agora por meio da quimioterapia.

Luke deixou a esposa, Beckey, e dois filhos, Taylor, de 5 anos, e Scarlett, de 3 anos.

Morre atriz do filme Diário de Uma Paixão

No dia 14 de agosto, a atriz norte-americana Gena Rowlands, aos 96 anos, famosa por interpretar Allie Hamilton em Diário de Uma Paixão. Em junho, o filho da artista, que dirigiu a produção, Nick Cassavetes, trouxe a público que a mãe tinha diagnóstico de Alzheimer, a mesma doença da protagonista do filme, que interpretou na etapa futura à epoca em que a história se passa.

A artista morreu em casa, na cidade de Indiana Wells, no estado da Califórnia. Segundo fontes do TMZ, nesta semana, a movimentação no imóvel mudou, com as vindas frequentes de Nick até a mãe. Além do filho, ela também deixa o marido Robert e as duas filhas, Alexandra e Zoe Cassavettes.

Ainda que Gena estivesse debilitada pela doença, não foi confirmado pela família se foi o Alzheimer que causou sua morte. Ela se aposentou do show business em 2015, depois de 4 prêmios Emmy, dois Globos de Ouro e duas indicações ao Oscar.

Assim como Gena, a mãe dela, Lady Rowlands era uma conhecida de Hollywood e morreu por causa da mesma doença que acometia a saúde da filha. Lady morreu em 28 de maio de 1999, aos 95 anos.