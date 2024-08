Xuxa relembra projeto antes de documentário: 'Ouvi e vi coisas que não foram agradáveis'

Em entrevista à Revista CARAS, Xuxa Meneghel fala sobre documentário das paquitas e relembra projeto que marcou sua vida

Xuxa, O Documentário, lançado em 2023 pelo Globoplay, não só traz memórias positivas para a apresentadora. A experiência de reviver o passado em episódios disponibilizados semanalmente causou impacto significativo na vida da apresentadora, que agora se prepara para abraçar as paquitas, como ficaram famosas suas assistentes na TV, em uma série documental feita para elas.

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Meneghel diz que reviveu coisas que não foram agradáveis durante a produção do projeto. No entanto, a mãe de Sasha ressalta que a ideia de presentear os fãs foi válida.

“O ponto alto foi ter quase todas as paquitas, foi importante para elas e para mim. Colocando na balança, foi mais gratificante e com boas surpresas do que com o meu documentário, em que ouvi e vi coisas que não foram tão agradáveis”, afirma.

Leia também:Em reencontro, Xuxa e paquitas ressignificam a historia de dores, alegrias e sonhos

Para Sempre Paquitas tem estreia prevista ainda para o segundo semestre deste ano na mesma plataforma de streaming em que foi disponibilizado o documentário da eterna Rainha dos Baixinhos. O projeto sobre as mulheres que tiveram o privilégio de trabalhar com a apresentadora foi idealizado pelas ex-paquitas Tatiana Maranhão (47) e Ana Paula Guimarães (51), a Catu.

Xuxa celebra o momento das amigas e opina sobre a produção que vai ser promovida com um especial do Altas Horas, na Globo, gravado recentemente e que contou com sua presença no momento de homenagens e recordações. “Eu me expus e elas não iriam se expor se não me vissem fazendo isso”, conclui.