Xamã participa do aniversário da filha após briga na justiça com a ex-namorada

Vivendo um romance com Sophie Charlotte, Xamã surpreendeu ao marcar presença no aniversário da filha após polêmicas com a mãe da menina

Na última quinta-feira, 8, Renata Gutierrez, ex-namorada de Xamã, compartilhou um álbum de fotos da festa de aniversário da filha do casal, Hanna, que completou três anos. Nas redes sociais, ela mostrou que o evento contou com a presença do ator e cantor, apesar de terem se envolvido em uma briga judicial no passado.

Através de seu perfil no Instagram, Renata fez duas publicações para compartilhar as fotos da festa de aniversário da filha, que teve o tema de Pequena Sereia. Embora Hanna tenha completado três anos no final de julho, as fotos do evento foram divulgadas apenas agora, e a influenciadora digital se declarou para a herdeira na legenda.

“Te ver feliz não tem preço minha pequenininha. Mamãe sempre vai dar o melhor por você… ela pediu festa da Pequena sereia com Sebastião que é a princesa favorita dela (pediu maquiagem, pintura e algodão doce, muitos brinquedos, com peixinhos, e parabéns hahaha assim foi”, Renata contou que atendeu a pedidos da pequena.

Na sequência, a influenciadora revelou que o pai da menina também participou dos preparativos: “Mamãe e papai fizeram tudo do jeitinho que ela pediu incrível foi ver minha pequenininha dando pulinhos de alegria encantada com os personagens e com tudo que ela mais ama! Eu viverei o resto da minha vida fazendo tudo pra ela e por ela”, finalizou.

Por fim, Renata compartilhou um novo álbum de fotos da festa, onde apareceu posando ao lado de Xamã. Vale lembrar que, no passado, a influenciadora e o artista tiveram um relacionamento discreto. No entanto, o romance se tornou público quando ela decidiu denunciar a ausência do artista na vida da filha e a falta de apoio financeiro.

Em uma nota enviada à Contigo!, Xamã explicou a situação de seu ponto de vista e falou sobre o processo: “Queremos deixar claro, publicamente, que o Xamã tem muito interesse em ter contato mais próximo com a sua filha. Ele, inclusive, já pediu pela regulamentação de visitas, e o processo corre em segredo de justiça”, dizia o comunicado.

Na época, Renata também revelou que a equipe jurídica de Xamã enviou uma notificação para "silenciá-la" e impedi-la de comentar o caso. No entanto, parece que as intrigas ficaram no passado, e eles mantêm uma relação amigável em prol da filha. Ele também é pai de Akasha, fruto da relação com Natasha Hoffemann. Além disso, o cantor vive um novo romance com Sophie Charlotte.

Sophie Charlotte e Xamã surgem aos beijos na praia:

Sophie Charlotte está apaixonada novamente! Depois de se separar do ex-marido, o ator Daniel de Oliveira, ela está em um novo romance. Nesta quarta-feira, 7, ela foi flagrada aos beijos com o cantor e ator Xamã. Os rumores sobre o romance entre os dois surgiram há algumas semanas, mas eles decidiram viver o início do relacionamento de forma discreta.