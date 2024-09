Sophie Charlotte e Xamã surgem de mãos dadas no Rock in Rio

A atriz Sophie Charlotte e o cantor e ator Xamã curtiram juntos a quinta noite do Rock in Rio, nesta sexta-feira, 20, e circularam de mãos dadas

A atriz Sophie Charlotte e o cantor e ator Xamã curtiram juntos a quinta noite do Rock in Rio, nesta sexta-feira, 20. O casal, que está aproveitando as férias após o término da novela Renacer, em que interpretaram o par romântico Damião e Eliana, circularam pela Cidade do Rock de mãos dadas.

Para o evento, o artista vestiu uma camisa do time de futebol Real Madrid na cor cinza, calça branca e bota preta. Já a atriz vestiu um vestido preto e alguns acessórios para completar o look.

Vale lembrar que os rumores de um romance entre os atores começaram depois que Sophie anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira. De acordo com informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o affair teria começado com algumas caronas após as gravações do folhetim, por isso, eles já são vistos deixando o estúdio juntos há algum tempo.

Até o momento, Sophie e Xamã não se pronunciaram sobre os rumores nem confirmaram o possível relacionamento, mas já fizeram diversas aparições em clima de intimidade e até trocaram beijos em público.

Sophie Charlotte e Xamã — Foto: Adriano Ishibashi/ BrazilNews

Sophie Charlotte se irrita com pergunta de jornalista: 'Deselegante'

Durante sua passagem pelo festival Rock In Rio, que acontece no Rio de Janeiro, Sophie Charlotte parou para conversar com um jornalista do Fofocalizando, programa do SBT. No entanto, a atriz não gostou muito de uma pergunta feita pelo profissional.

A artista foi questionada sobre o que acha de atores que usam a língua durante os beijos técnicos em novelas. "É tão deselegante essa sua pergunta. Existem várias técnicas, vários atores têm seus métodos, cada projeto é de um jeito, não tem uma pedra fundamental. Não tem que definir esse tipo de coisa, acho que é uma pergunta que reduz muito o trabalho que a gente faz com tanta seriedade e carinho", disse ela.