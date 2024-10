Washington Olivetto foi sequestrado e ficou 53 dias em cativeiro

Com a notícia da morte do publicitário Washington Olivetto, relembre como foi o sequestro dele, que ficou 53 dias em um cativeiro e teve pedido de resgate milionário

O publicitário Washington Olivettofaleceu neste domingo, 13, no Rio de Janeiro, aos 73 anos de idade. Com a notícia da morte dele, os internautas resgataram uma história tensa do passado dele: o sequestro. Relembre como foi:

No dia 11 de dezembro de 2001, Washington Olivetto foi sequestrado por um grupo de chilenos e argentinos. Eles organizaram o sequestro por cerca de 10 meses. A ação aconteceu quando o publicitário estava no carro indo para sua casa, que ficava em Higienópolis, São Paulo, e foi parado em uma falsa blitz.

O carro foi parado pelos falsos policiais, que tiraram Olivetto do carro e o colocaram em outro veículo. Durante o período do sequestro, os criminosos pediram um resgate de R$ 10 milhões.

O publicitário ficou 53 dias em cativeiro, que era um quatro pequeno e sem janelas. Na época, ele disse que foi agredido pelos sequestradores.

Os policiais chegaram ao cativeiro em fevereiro de 2002, depois que o dono de uma chácara fez uma denúncia. Porém, Olivetto não estava mais no lugar. Ele estava em outro local e a polícia só conseguiu resgatá-lo por causa de um dos criminosos que foram presos na chácara. Ele avisou os comparsas que estava preso e os outros sequestradores decidiram abandonar Olivetto.

O publicitário ficou sozinho em uma casa e gritou por socorro. Os gritos dele foram ouvidos pelos vizinhos da residência, que chamaram a polícia e ele foi resgatado.

Notícia da morte de Washington Olivetto

O publicitário premiado Washington Olivetto faleceu aos 73 anos de idade. De acordo com o Jornal O Globo, a morte dele aconteceu na tarde deste domingo, 13, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações de uma cirurgia no pulmão.

A publicação informou que ele passou pela cirurgia em um hospital de São Paulo e viajou para o Rio de Janeiro. Porém, o quadro dele se agravou e precisou ser internado novamente. Ele ficou quatro meses internado até a sua morte neste final de semana.

Olivetto foi um dos grandes nomes da publicidade brasileira. Ele venceu várias vezes o Festival de Publicidade de Cannes e fez história no Brasil com campanhas publicitárias inesquecíveis.