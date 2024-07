Você sabia? Andréa Beltrão tem tatuagem nada discreta nas costas

Atriz da novela No Rancho Fundo, Andréa Beltrão deixa tatuagem inusitada à mostra durante treino só de biquíni na praia

A atriz Andréa Beltrão é uma mulher tatuada! Por causa de sua profissão, ela escolheu fazer uma tatuagem em um local discreto e que é facilmente escondido pelas roupas de suas personagens. Porém, ela deixou o desenho à mostra durante um dia na praia.

Na manhã desta sexta-feira, 26, a estrela foi fotografada enquanto se exercitava em uma praia no Rio de Janeiro e a tatuagem chamou a atenção. Ela usava apenas biquíni estampado e foi fotografada de costas, o que destacou a sua tatuagem na região lombar.

Andréa Beltrão tatuou o desenho de uma sereia segurando um tipo de sol vermelho. Além disso, o desenho conta com ondas do mar, uma estrela e uma lua. Na outra lateral do quadril, ela tem uma frase tatuada, mas não é possível ler o que está escrito.

Atualmente, a atriz pode ser vista como a personagem Zefa Leonel na novela No Rancho Fundo, trama das 6 da Globo.

Andréa Beltrão mostra sua tatuagem - Foto: Dan Delmiro / AgNews

O filho de Andréa Beltrão

Filho da atriz Andréa Beltrão e do diretor Mauricio Farias, o ator José Beltrão, de 24 anos, fez um ensaio fotográfico na orla do Rio de Janeiro. O rapaz foi flagrado pelos paparazzi enquanto posava para um fotógrafo ao ar livre e esbanjou toda a sua beleza e simpatia.

José é astro da minissérie Pedaço de Mim, da Netflix, na qual interpreta Marcos, um dos filhos da protagonista, vivida por Juliana Paes. Este é o primeiro papel de destaque dele, que decidiu seguir os passos da mãe no mundo da atuação.

O rapaz decidiu se tornar ator no final da adolescência e iniciou as aulas de teatro em uma escola tradicional do Rio de Janeiro, o Tablado, e cursou Artes Cênicas na faculdade. Ele iniciou seu trabalho no audiovisual como assistente de direção.

