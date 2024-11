Viúvo da influencer que morreu aos 28 anos rompe o silêncio

Viúvo da influencher Jhei Soares, Wallison se pronunciou pela primeira vez após a ver a morte da esposa em enchente

Viúvo da influencer Jeniffer Soares Martins, conhecida como Jhei Soares, Wallison rompeu o silêncio sobre a morte trágica da esposa aos 28 anos de idade. Ela faleceu ao ser arrastada pela enxurrada durante uma enchente em Uberlândia há poucos dias.

Nesta segunda-feira, 25, ele falou pela primeira vez sobre a morte de Jeniffer. Em um post nos stories do Instagram, o rapaz lamentou a triste despedida precoce. “Ah meu amor, que falta você está fazendo. Saudade aqui não está fácil, não sei o que faço sem você aqui. Eu estou sem rumo, sem chão. Você é meu tudo, não sei como vou fazer para prosseguir sem você. Isso está me matando por dentro, é uma coisa que está me derrubando aos poucos. Não sei se sou capaz de suportar tanta dor. Te amo demais, vida, até breve. Já já estaremos juntos de novo, meu anjinho”, disse ele.

O que aconteceu com Jhei Soares?

A influenciadora digital Jeniffer Soares Martins faleceu aos 28 anos de idade na madrugada do dia 24 de novembro, em Uberlândia, Minas Gerais. De acordo com o site G1, ela e o marido, Wallison Lima, estavam no carro quando foram surpreendidos com uma enchente por causa da forte chuva. Os dois decidiram sair do veículo, mas ela foi arrastada pela enxurrada e morreu afogada.

A jovem foi localizada pelo marido e pelo Corpo de Bombeiros, que tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. O IML (Instituto Médico Legal) informou que ela faleceu por afogamento e politraumatismo.

A morte dela foi confirmada pela família em um post nas redes sociais. “Com imensa tristeza, comunicamos o falecimento de Jeniffer Soares Martins. Na madrugada de hoje, vítima de uma tragédia junto com seu marido Wallison que neste momento está desolado, na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia. Era muito mais do que uma influencer, ela era um raio de luz, a risada alta nos encontros de família e amigos. Sua empolgação, felicidade e companheirismo eram capazes de transformar qualquer momento em algo especial. A falta que você fará, Jeniffer, será imensurável. Sentiremos para sempre a sua alegria e o amor que você espalhou por onde passou. Agradecemos a todos que a acompanharam e a admiraram, e pedimos que enviem suas orações de consolo para nossa família neste momento de dor. Descanse em paz nossa eterna, Jeje”, escreveram.