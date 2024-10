Viúva de Marcelo Rezende revela qual é sua nova profissão ao superar o luto

Viúva de Marcelo Rezende, Luciana Lacerda supera a depressão e assume nova profissão após viver o luto pela morte do apresentador

Viúva do apresentador Marcelo Rezende, Luciana Lacerda viveu momentos difíceis ao encarar a depressão após a morte do marido. Ele faleceu em 2017 em decorrência do câncer no pâncreas e no fígado, e ela ficou de luto por um longo período. Hoje em dia, ela anuncia que conquistou uma nova profissão.

Lu Lacerda se tornou jogadora profissional de futevôlei. "Não consigo me ver hoje sem o futevôlei, mudou completamente a minha vida e hoje posso dizer que o esporte salva", afirmou ela, que ainda relembrou o período mais difícil da depressão. "Cheguei nesse estágio porque não conseguia superar a morte do Marcelo e tudo que passei após a partida dele. Fui muito humilhada, julgada, barrada no hospital em que ele estava internado e nem sequer pude retirar minhas coisas da casa dele, sofri muito".

Inclusive, a nova atividade em sua vida rendeu o programa Cora Pra Elas, que é uma parceria de Lu Lacerda e Goretti Stravini na Central TV Brasil. "Essa é uma singela homenagem que faço a esse homem que mudou minha vida e a forma de ver o mundo. Estou apresentando ao lado de uma amiga querida que me estendeu a mão e cuida de mim como irmã", disse ela.

Além disso, Luciana contou que está apaixonada novamente. "Consegui aprender muitas coisas com o Marcelo, tanto é que estou num novo relacionamento com o DJ Tralha e me permitindo amar novamente", afirmou.

Lu Lacerda - Foto: Divulgação