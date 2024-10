Viúva de Maguila chora no velório do marido em São Paulo

Viúva de Maguila, Irani Pinheiro, e o filho caçula, Júnior Ahzura, chegaram para dar o último adeus ao boxeador em São Paulo

O velório do ex-boxeador brasileiro José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, acontece nesta sexta-feira, 25, em São Paulo, em uma cerimônia aberta ao público. Logo no início, a viúva dele, Irani Pinheiro, e o filho caçula, Júnior Ahzura, chegaram ao local para dar o último adeus ao famoso.

Com lágrimas nos olhos e o semblante entristecido, eles foram fotografados pelos paparazzi enquanto se despediam de Maguila. Ela e o boxeador se casaram em 1983. Logo na entrada, ela se emocionou ao ver a homenagem dos fãs. Após o velório, o corpo vai seguir em cortejo para São Caetano do Sul, onde haverá um cerimonial na Ossel, que fica na av. Goiás, 459.

Morte de Maguila

A morte do ex-atleta foi confirmada por sua esposa, Irani Pinheiro, em conversa com o programa Balanço Geral, da Record, nesta quinta-feira, 24. Ele faleceu após enfrentar a demência pugilística por vários anos. "A gente teve momentos bons, momentos ruins, mas deus sempre esteve conosco”, disse ela.

E ela detalhou que ele estava internado em um hospital há 28 dias, mas ela optou por não informar a imprensa. "Procurei cuidar da minha família. É o momento de cada um. O Maguila estava há 18 anos com encefalopatia traumática crônica... Há 30 dias, foi descoberto um nódulo no pulmão, ele sentiu muitas dores no abdômen, tiraram dois litros de água do pulmão, não conseguimos fazer a biópsia", disse ela na Record.

Ele foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica (ETC) em 2013, que é uma doença sem cura e a causa pode ter sido os golpes que ele levou na cabeça durante os seus anos de luta. Ele vivia no interior de São Paulo e recebia cuidados contra a doença.

Natural de Aracaju, Maguila teve uma carreira de 17 anos no boxe, conquistando 77 vitórias, 61 delas por nocaute, e acumulando sete derrotas. Lutando na categoria peso-pesado, ele era famoso por seu potente soco de direita.