Vitória Strada desabafa em meio aos comentários por namoro com Daniel Rocha

Vitória Strada compartilha desabafo enigmático em meio aos comentários preconceituosos após assumir namoro com Daniel Rocha

Na última quinta-feira, 17, Vitória Strada compartilhou um desabafo enigmático em meio aos comentários que surgiram após ela assumir seu relacionamento com Daniel Rocha. Em suas redes sociais, a atriz afirmou que gostaria de "soltar as vozes da sua cabeça", mas que as palavras provavelmente não fariam sentido para os seguidores.

Para quem não acompanhou, Daniel Rocha revelou o namoro com Vitória Strada durante uma entrevista descontraída ao lado da atriz Nívea Maria no programa Timeline, do portal GHZ. Durante o bate-papo, a veterana acabou mencionando o nome da nova namorada do ator e confirmou o relacionamento dos dois.

Após a revelação, Vitória se tornou alvo de críticas e comentários preconceituosos. Apesar de ser bissexual assumida, a atriz passou a enfrentar questionamentos sobre sua sexualidade. Nas redes sociais, Strada compartilhou o desabafo discreto, sem mencionar se estava relacionado às críticas, mas deu a entender que está guardando muita coisa.

“Pensando que não venho mais vezes falar nos stories pq se eu soltasse todas as vozes da minha cabeça nada aqui ia fazer sentido. Se bem que isso aqui não faz muito sentido, né? Enfim. Não sei. É isso rs”, Vitória escreveu. Vale lembrar que anteriormente, a atriz havia mantido um relacionamento de quatro anos com Marcella Rica.

Na época em que terminou o relacionamento, Strada chegou a desabafar sobre os comentários envolvendo sua sexualidade: “É muito louco como as pessoas invalidam a sexualidade dos bissexuais. Como se a gente tivesse que escolher um lado ou como se fosse uma modinha. Tem gente muito má na internet”, disse ela o GNT.

Daniel Rocha confirma romance com Vitória Strada:

Ao longo do bate-papo, Nívea Maria, sua parceira na peça 'Norma', acabou entregando o romance de Daniel Rocha com uma famosa ao disparar elogios à eleita: "E eu queria dizer aqui uma coisa, a namorada - posso dizer o nome da sua namorada? Posso falar?", perguntou a veterana, que prontamente recebeu uma resposta positiva do colega

"A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já em uma novela. Vocês conhecem muito bem, é a Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela. Ela é um espetáculo!", disse Nívea. Vale lembrar que Daniel estava solteiro desde dezembro de 2023, quando anunciou o término da relação com a modelo Mariana Nunes.