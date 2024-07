Virginia surpreende ao anunciar encerramento de sua empresa polêmica: ‘Não dá’

Virginia Fonseca surpreende ao revelar que desistiu de investir em um segmento e decidiu encerrar uma de suas empresas mais famosas; entenda

Na última segunda-feira, 29, Virgínia Fonseca anunciou que decidiu encerrar uma de suas empresas mais conhecidas. Em entrevista ao Portal Leo Dias, a influenciadora digital revelou que desistiu de atuar no segmento de agenciamento e encerrou boa parte das atividades da agência de publicidade que gerenciava junto com seu marido, Zé Felipe.

Para quem não acompanhou, Virgínia e Zé Felipe decidiram fundar uma empresa juntos em 2021. Inicialmente, eles criaram um escritório para gerenciar suas próprias carreiras, mas logo expandiram para representar outros agenciados, como o ex-participante do Big Brother Brasil Caio Afiune e a influenciadora digital Esther Melo.

Na época, Virgínia e Zé foram alvo de polêmicas, já que anteriormente o cantor era representado pelo escritório de sua família, enquanto a influenciadora era agenciada pela empresa de seu ex-namorado, o youtuber Pedro Rezende. Aliás, ela tinha até uma tatuagem com as iniciais da agência. No entanto, eles ignoraram as críticas e decidiram focar na nova empresa, a Talismã Digital.

“Fundada por meio de uma parceria do casal Virginia Fonseca e Zé Felipe, que enxergaram uma grande oportunidade de empreendimento. A empresa traz um novo conceito de agenciamento artístico no mundo digital, onde as mídias sociais são hoje pioneiras no quesito propaganda”, diz o site da empresa, que exalta a trajetória dos famosos.

Ao longo de 2024, vários agenciados revelaram que encerraram seus contratos, levantando especulações de desentendimentos. Agora, Virgínia esclareceu que foi ela quem tomou a iniciativa de dispensar os agenciados, pois não consegue mais focar nesse segmento, já que tem outras empresas, além de atuar como influenciadora e apresentadora do SBT.

“Eu não estava conseguindo focar há algum tempo, é muita coisa. E agora com filho, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, eu não esperava. Então, se é para ter algo que você não consegue focar 100%, é melhor não ter”, Virginia explicou e falou sobre a chegada de seu terceiro herdeiro, José Leonardo.

Apesar de encerrar as atividades com outros clientes, o escritório permanecerá aberto para gerenciar a carreira dela, de seu marido e aconselhar um amigo do casal, Lucas Guedes: "Vou continuar com a Talismã Digital para cuidar da minha carreira e a do Zé e o Lucas vai continuar lá também. Mas eu falei amigo, estou aqui só para te dar um apoio”, contou.

“Eu falei com os agenciados que o agenciamento estava acabando, agradeci. Mas não dá, não tenho tempo nem para mim mais, não dá para abraçar o mundo”, Virginia contou sobre a decisão de encerrar as atividades de agenciamento no momento. Nas redes sociais, a decisão deu o que falar e os seguidores relembraram as polêmicas com a abertura da empresa.

Virginia Fonseca mostra detalhes de sua mansão com Zé Felipe:

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para mostrar que sua mansão com Zé Felipe está pronta. Após três anos de espera, o casal finalmente se mudou com a família. No vídeo publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital e o cantor sertanejo aparecem com os filhas, Maria Alice e Maria Flor, no colo, e entram na casa com o pé direito.