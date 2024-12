Virginia Fonseca virou mamãe de três em 2024: 'Não dou conta'

Mãe de Maria Alice e Maria Flor, Virginia teve mais um filho com Zé Felipe em 2024, o pequeno José Leonardo

Virginia Fonseca(25), que soma 500 milhões de seguidores nas redes sociais, conquista os fãs ao compartilhar momentos em família em seu perfil pessoa. Mãe deMaria Alice(3) e Maria Flor(2), a influenciadora ganhou mais um filho em 2024 e virou mamãe de três com a chegada do caçulaJosé Leonardo.

Gravidez surpresa

A influenciadora pegou os seguidores de surpresa ao revelar a nova gravidez no começo de 2024. Em um vídeo compartilhado em seu canal no YouTube, Virginia contou que, apesar de não estar tomando as providências para não engravidar, ter mais um filho não era sua prioridade no momento.

Com a chegada de seu novo programa no SBT, o Sabadou com Virginia, ela estava focada no trabalho e havia abandonado os esforços para ter um novo filho. "Veio aí a proposta de ter um programa no SBT. Era meu sonho e eu topei, e tô super ansiosa para esse programa. E falei: 'Ah, quando for para vir, Deus vai mandar. Não tô me protegendo, quando for para vir, vai vir'. Mas não era minha prioridade agora", contou no vídeo.

A descoberta foi após alguns episódios de enjoou, que a empresária inicialmente interpretou como reação à sua alimentação. "Começou a me dar um enjoo, uma cólica. Ai, eu pensei: 'Meu Deus, eu não podia ter tomado esse remédio", relembrou uma das ocasiões de enjoo.

Durante uma consulta ao dermatologista, Virginia novamente sentiu forte enjoou e decidiu fazer um teste, que deu positivo.

Nascimento do caçula

José Leonardo chegou ao mundo no dia 8 de setembro, um domingo, pesando 3,590 quilos e com 49,5 centímetros. O parto foi feito pela médica Fabiana Garcia dos Santos em Goiânia, muito tranquilo, com mãe e filho saindo bem do hospital.

As primeiras imagens compartilhadas pelos papais foram uma foto do berço do pequeno na maternidade e da mãozinha do bebê segurando o dedo indicador do pai, Zé Felipe(26).

Agora com 3 meses, José Leonardo aparece constantemente com a mãe em suas redes sociais. Em um de seus posts, a influenciadora não aguentou a fofura do filho e escreveu: "Fala serio?! Eu não dou conta disso!".

