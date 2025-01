Virginia Fonseca sustenta a mãe? Verdade sobre dinheiro vem à tona

A mãe de Virginia Fonseca deu o que falar nesta semana ao revelar que teve um encontro romântico. Saiba se a influencer sustenta a mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais nesta semana ao contar que sua mãe, Margareth Serrão, teve um encontro romântico. Ela se divertiu ao ver a mãe interessada em um homem alguns anos após ficar viúva. Inclusive, Margareth disse que o pretendente não está interessado em sua fama por ser filha de Virginia. Com isso, os internautas começaram a especular sobre a relação de mãe e filha, e também a questionar se a filha sustenta a mãe.

Virginia já respondeu que não sustenta a mãe. Margareth mora na mansão da filha e não precisa pagar os gastos da propriedade, mas ela faz questão de usar o próprio dinheiro para seus gastos pessoais.

Em 2023, Virginia foi questionada se é responsável por pagar as contas da mãe e negou. “Por mim, sim! Mas ela não aceita! Sempre trabalhou e sempre teve o dinheiro dela! Inclusive eu aprendi isso com ela: a nunca depender de ninguém e sempre ir atrás do meu”, disse ela.

Mesmo assim, a influencer deu um cartão de crédito para a mãe, mas Margareth quase nunca usa. “Ela tem um cartão meu, mas não usa. Só quando precisa comprar algo para mim ou para as Marias”, afirmou.

Margareth Serrão também recebe um salário do SBT por sua participação no programa Sabadou com Virginia e guarda o dinheiro que recebe. “Tá com dó de pagar personal por mês, ela ganha o salário dela do SBT e não gasta com nada, nada. Ela compra presente pro povo só”, afirmou a filha.

Filhas de Virginia viraram assunto no BBB

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe viraram assunto na casa do BBB 25, da Globo, nesta sexta-feira, 24. Em um momento tranquilo no reality show, alguns participantes elogiaram as pequenas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos.

Na mesa da cozinha da Xepa, Vinicius e Renata falaram sobre o quanto gostam de acompanhar os vídeos com as meninas. "A Floflo é engraçada, que criança engraçada. Ela no meio das plantas batendo a foto! Eu amo!”, disse a sister.

Então, Vinicius comentou: "Engraçado como ela é a cara de Zé Felipe, né? Eu acho ela muito parecida com o Zé. E a Maria Alice é a cara da Virginia”.

Vale lembrar que Virginia mostra vários momentos da rotina familiar nas redes sociais. Ela costuma compartilhar as brincadeiras das filhas, as dancinhas, as fantasias que usam e as conversas divertidas.

